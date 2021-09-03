أبوظبي تستقبل المسافرين المُطعمين من جميع أنحاء العالم دون حجر صحي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي أن الإمارة ترحب بالمسافرين المطعمين «الحاصلين على جرعتي اللقاح» من جميع أنحاء العالم، والمسافرين غير المطعمين من الوجهات المدرجة في «القائمة الخضراء» مع إعفائهم من إجراءات الحجر الصحي اعتباراً من 5 سبتمبر الجاري.

وذلك عملاً بإجراءات السفر المحدثة الخاصة بالمواطنين والمقيمين والزوار القادمين إلى أبوظبي من خارج الدولة التي أعلنت عنها لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا.

ويجب أن يقوم المسافرون المطعمون بتسجيل شهادات التطعيم بأحد اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.

وأوضحت الدائرة أن أبوظبي تتبنى آلية سلسة تساعد المسافرين الدوليين على تسجيل شهادات التطعيم أو وثائق الإعفاء الصادرة عن بلدانهم لاعتمادها قبل 5 أيام من موعد سفرهم إلى أبوظبي، وذلك عبر تطبيق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ICA UAE Smart أو عبر موقعها الإلكتروني https://ica.gov.ae.

وسيتلقى المسافرون بعد ذلك رسالة نصية تؤكد استلام بيانات التسجيل ووثائق التطعيم، وتحتوي على رابط لتنزيل تطبيق الحصن قبل موعد السفر. ويعرض تطبيق الحصن نتائج فحوصات (كوفيد19) وبيانات التطعيم التي تعتبر ضرورية لتفعيل نظام «المرور الأخضر» في أبوظبي.

وعند الوصول إلى أبوظبي، سيحصل المسافرون على الرقم الموحد الخاص بكل منهم من قسم الجوازات في المطار أو عبر تطبيق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ICA UAE Smart أو موقعها على الإنترنت https://ica.gov.ae حتى يتمكنوا من إكمال عملية التسجيل عبر تطبيق الحصن قبل التوجه لإجراء فحص «كوفيد19» في المطار. وتجدر الإشارة إلى أن الأطفال ممن هم دون الـ 12 وأصحاب الهمم معفون من فحوصات «كوفيد19».

الدول الخضراء

وبموجب الإجراءات الجديدة، يجب على المسافرين المطعمين «الحاصلين على جرعتي اللقاح» القادمين من الدول والمناطق والأقاليم المدرجة في «القائمة الخضراء» إبراز نتيجة سلبية لفحص «كوفيد19» صادرة قبل 48 ساعة على الأكثر من موعد المغادرة، وإجراء فحص ثانٍ لدى وصولهم مطار أبوظبي الدولي دون الحاجة إلى الخضوع للحجر الصحي.

إلا أنه يتوجب عليهم إجراء فحص «كوفيد19» في اليوم السادس من تاريخ وصولهم أبوظبي «اليوم الأول هو تاريخ الوصول». وسيتولى الفندق ترتيب إجراء الفحص لضمان راحة الزوار.

وبموجب الإجراءات الجديدة، يجب على المسافرين المطعمين «الحاصلين على جرعتي اللقاح» القادمين من الوجهات غير المدرجة في القائمة الخضراء، إبراز نتيجة سلبية لفحص «كوفيد19» صادرة قبل 48 ساعة على الأكثر من موعد المغادرة إلى أبوظبي، وإجراء فحص ثانٍ لدى وصولهم مطار أبوظبي الدولي دون الحاجة إلى الخضوع للحجر الصحي.

إلّا أنه يتوجب عليهم إجراء فحصين إضافيين في اليومين الرابع والثامن من تاريخ وصولهم أبوظبي. وسيتولى الفندق ترتيب إجراء الفحص لضمان راحة الزوار.

المسافرون غير المطعمين

وسيعفى المسافرون غير المطعمين القادمون من الوجهات المدرجة في «القائمة الخضراء» من إجراءات الحجر الصحي، ويجب عليهم إبراز نتيجة سلبية لفحص «كوفيد19» صادرة قبل 48 ساعة على الأكثر من موعد المغادرة، وإجراء فحص ثانٍ لدى وصولهم مطار أبوظبي الدولي.

كما يجب عليهم إجراء فحصين إضافيين في اليومين السادس والتاسع من تاريخ وصولهم أبوظبي.

وأما بالنسبة للمسافرين غير المطعمين القادمين من دول ومناطق وأقاليم غير مدرجة في «القائمة الخضراء» فيجب عليهم إبراز نتيجة سلبية لفحص «كوفيد19» صادرة قبل 48 ساعة على الأكثر من موعد المغادرة، وأخرى لفحص ثانٍ لدى وصولهم مطار أبوظبي الدولي.

والالتزام بإجراءات الحجر الصحي لـ 10 أيام في المنزل أو الفندق، وإجراء فحص «كوفيد19» في اليوم التاسع، فإن جاءت النتيجة سلبية يمكنهم الخروج من فترة الحجر الصحي في اليوم العاشر.

دخول الأماكن العامة

واعتمدت أبوظبي نظام «المرور الأخضر» اعتباراً من 20 أغسطس 2021 لتنظيم دخول غالبية الأماكن العامة والمعالم والمرافق السياحية والثقافية والفعاليات المقتصرة حصرياً على المطعمين والمعفيين رسمياً من التطعيم والأطفال دون 16 عاماً.

وللمحافظة على صفة التعريف الخضراء على تطبيق الحصن، يجب على المطعمين الحاصلين على جرعتي لقاح على الأقل إجراء فحص «كوفيد19» كل 30 يوماً على الأكثر، والمعفيين رسمياً إجراء الفحص كل 7 أيام على الأكثر، فيما يحصل الأطفال دون 16 عاماً على صفة التعريف الخضراء تلقائياً دون فحص.

وسيقوم تطبيق الحصن بتحديث معلومات شهادات التطعيم والإعفاء التي سجلها الزوار على تطبيق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أو موقعها الإلكتروني.

وفي حالة حدوث أعطال فنية في التطبيق، ستبادر المعالم والمرافق السياحية بقبول شهادات التطعيم والتقارير الرسمية المعتمدة من التطبيقات المعمول بها في بلدانهم إلى جانب نتائج فحوصات «كوفيد19» السلبية التي أجريت في المطار والتي تم استلامها عبر الرسائل النصية القصيرة.

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