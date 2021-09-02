محمد بن زايد يدعو أبناء الإمارات للمشاركة في مشاريع الخمسين

المصدر: البيان

دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أبناء الوطن للمشاركة في إنجاز المشاريع الوطنية الخمسين التي سيتم الإعلان عنها في سبتمبر الجاري.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على تويتر: "50 مشروعاً وطنياً سيتم الإعلان عنها خلال سبتمبر الجاري.. ستشكل إضافة نوعية لمسيرتنا وركيزة للانطلاق نحو مزيد من التطور لصالح أجيالنا القادمة ، أدعو أبناء الوطن إلى المشاركة في إنجازها ومضاعفة الجهود لتعزيز المكتسبات والتعامل مع التحديات بإيجابية وتحويلها إلى فرص للابتكار والإبداع".

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز