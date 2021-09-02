مجلة «الجندي» تصدر عددها الجديد

المصدر: أبوظبي - وام

أصدرت مجلة «الجندي» التابعة لوزارة الدفاع عددها رقم 572 لشهر سبتمبر 2021.

وتناولت المجلة في عددها الجديد باللغتين العربية والإنجليزية، بالبحث والتحليل عدداً من القضايا والموضوعات الحيوية وأهم الفعاليات والأخبار المتعلقة بوزارة الدفاع والقوات المسلحة الإماراتية.

وطن الإنسانية

وجاءت «كلمة الجندي» تحت عنوان «الإمارات.. وطن الخير والإنسانية»، حيث قالت: إن دولة الإمارات أصبحت منارة وعاصمة للخير والإنسانية انطلاقاً من إرث المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وحكمته ورؤيته بضرورة تسخير الثروة لإسعاد الإنسان وخدمته.

وأضافت المجلة في افتتاحيتها: في كل مناسبة تشتد الأزمات على الساحة الدولية، ويخيِّم الارتباك على المشهد العالمي، تُجَدِّد دولة الإمارات بقيادتها الرشيدة التأكيد على أنها أساس فاعل وشريك دولي رئيسي للحفاظ على الاستقرار وإنهاء الأزمات وكل ما ينجم عنها من تداعيات وآثار سلبية وتخفيف معاناة المتأثرين، فهي الوطن الذي عَوَّد العالم أن العزيمة في سبيل الخير والأمن والسلام والاستقرار لم تعرف المستحيل يوماً، مهما اشتدت التعقيدات، لأنها تنطلق من أهداف تضع مصلحة الإنسانية دائماً فوق جميع الاعتبارات.

ويرصد العدد الجديد لمجلة «الجندي»، أبرز الأحداث السياسية والعسكرية والأمنية، وأخبار جديد السلاح والتطورات العلمية والتكنولوجية التي وصلت إليها التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في المجال العسكري.

وخصصت المجلة ملفها الرئيسي لعدد شهر سبتمبر 2021 للحديث عن «التدريب العسكري الافتراضي»، حيث أفردت مساحات مهمة من صفحاتها لإلقاء الضوء على أهمية وفوائد ومميزات هذه النوعية من التدريبات.

تحليلات

وفي باب «دراسات وتحليلات»، أعدت مجلة «الجندي» دراستين، الأولى بعنوان «الانسحاب الأمريكي من أفغانستان وتأثيراته الاستراتيجية والعسكرية»، أما الدراسة الثانية فجاءت بعنوان «فوائد استراتيجية لتوظيف (الطباعة الثلاثية) في المجالات العسكرية».

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