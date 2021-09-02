تكريم فائزي جائزة ولي عهد الأردن لأفضل التطبيقات الحكومية

المصدر: دبي - البيان

برعاية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، كرمت حكومة المملكة الأردنية الهاشمية الفائزين بالدورة الثانية لجائزة ولي العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية التي تم إطلاقها في أبريل 2019 في إطار الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة المملكة، في حفل افتراضي حضره عدد من الوزراء والمسؤولين من حكومتي البلدين.

وشهدت جائزة ولي العهد التي تم إطلاق دورتها الثانية في يوليو العام الماضي، ضمن برنامج التبادل المعرفي الحكومي، مشاركات نوعية من مختلف الجامعات في المملكة، بلغت 122 مشاركة من 25 جامعة أردنية قدمها 228 طالباً وطالبة، حيث تم تقييم 85 تطبيقاً ركزت على قطاعي الصحة وبيئة الأعمال بالدرجة الأولى، ومختلف القطاعات الحيوية في المملكة الأردنية.

وفاز بالمركز الأول تطبيق «Nabad» الذي يوفر منصة متكاملة تجمع المنشآت الصحية والمتبرعين وترصد احتياجات التبرع بالدم والأعضاء، وفي المركز الثاني فاز تطبيق «FarmJo» الذي يسهم في تعزيز جهود المملكة الأردنية الهاشمية لتحقيق الأمن الغذائي، فيما حصل تطبيق «دوائي» الذي يمثّل صيدلية رقمية شاملة تمكن المرضى من الاطلاع على الأدوية والتواصل مع الأطباء، على المركز الثالث.

تعاون استراتيجي

وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن التعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية يؤكد الشراكة الوثيقة بين البلدين القائمة على أسس التكامل وتوافق الرؤى، ويجسد رؤى قيادة الدولة بأهمية مشاركة أفضل التجارب الحكومية، بما يسهم في استحداث نموذج عربي متكامل للعمل الحكومي يرتقي بالأداء المؤسسي ويقود مسيرة التنمية والتحديث.

وقال: إن جائزة ولي العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية تعكس توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأهمية تعزيز الشراكات المعرفية بين حكومة دولة الإمارات وحكومات الدول الشقيقة لصناعة مستقبل أفضل، عبر التركيز على تمكين وتعزيز طلاب الجامعات وإعدادهم لقيادة المستقبل وإيجاد الحلول لمختلف التحديات.

مستقبل مشرق

ومن جهته، قال أحمد الهناندة وزير الاقتصاد الرقمي والريادة في المملكة الأردنية الهاشمية: إن جائزة ولي العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية الهادفة لتشجيع الإبداع والابتكار لطلاب الجامعات وتبني أفكارهم للارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية، تعكس مدى اهتمام ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بالشباب الأردني وإيمانه بأنهم قادرون على تحقيق أعظم الإنجازات إذا تم تزويدهم بالمهارات اللازمة.

حيث تبنى عدداً من المبادرات والمشاريع في مجال تكنولوجيا المعلومات وتطويرها على الصعيد المحلي والدولي بهدف بناء مستقبل مشرق للشباب الأردني وتوجيههم للمشاركة في خدمة مجتمعاتهم وتحفيزهم نحو الابتكار والريادة.

الصحة وبيئة الأعمال

وتنوعت المشاركات في الدورة الثانية لجائزة ولي العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية، حيث شكّلت مشاركات الجامعة الأردنية، والجامعة الهاشمية، وجامعة الأميرة سميّة، إضافة إلى جامعة البلقاء التطبيقية 50% من مجمل المشاركات التي بلغت 122 مشاركة، فيما ركزت 50% من التطبيقات في الجائزة على قطاعي الصحة وبيئة الأعمال.

وتم اختيار التطبيقات الفائزة من بين عدة مشاركات تأهلت للمرحلة النهائية، تم تقييمها بناءً على معايير رئيسية تركز على 4 محاور، هي: الكفاءة والفعالية بنسبة 35%، وسهولة الاستخدام بنسبة 30%، والإبداع بنسبة 25%، إضافة إلى الانطباع العام عن التطبيق بنسبة 10%، ضمن 10 فئات، هي: السياحة، والزراعة والأمن الغذائي، والتعليم، والصحة، والشؤون الاجتماعية، والنقل، وبيئة الأعمال، والشباب، والأمن وإدارة الأزمات، إضافة إلى مبادرات لتحسين شؤون اللاجئين.

وتبلغ قيمة الجائزة الأولى من نوعها في الأردن، نصف مليون درهم أي ما يعادل 100 ألف دينار أردني، موزعة بواقع 50 ألف دينار للفائز الأول و30 ألف دينار للثاني و20 ألف دينار للفائز الثالث.

حلول

كرمت الجائزة في دورتها الأولى في فبراير العام الماضي، 3 تطبيقات هي: «خدماتي» لتسهيل خدمات إصدار فواتير المياه والكهرباء، وتطبيق «SOS Jordan» الذي يتيح إطلاق خدمات الاستغاثة والإنذار للحالات الطارئة، إضافة إلى تطبيق «Vaccine Jo» لإدارة وتنظيم وتتبع مطاعيم الأطفال وحديثي الولادة، تم اختيارها من بين 100 تطبيق من 18 جامعة أردنية.

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