«صحة دبي» تقر سياسة شراء أدوية الحالات الطارئة والرئيسية

المصدر: دبي - عماد عبدالحميد

أقرت هيئة الصحة في دبي، سياسة شراء أدوية الحالات الطارئة والرئيسية، وأكدت الهيئة أنه يجب على المنشآت الصحية في إمارة دبي توفير الحد الأدنى من متطلبات أدوية الحالات الطارئة الإلزامية وهي:

أدوية الطوارئ الإلزامية للمستشفيات، أدوية الطوارئ الإلزامية للمجمعات الطبية «المقدمة لأكثر من تخصص»، ويجب أن توفر فئات العيادات الخارجية التخصصية المستقلة الأخرى مجموعة أدوات الطوارئ، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر «الإبينفرين، مضاد الهيستامين، والهيدروكورتيزون، والنيتروجليسرين «الأقراص تحت اللسان أو رذاذ الهباء الجوي»، وموسع القصبات «جهاز الاستنشاق»، والأسبرين، ومعدات للحفاظ على مجرى الهواء، أدوية الطوارئ الإلزامية لعيادات الأسنان، أدوية الطوارئ الإلزامية لمراكز جراحة اليوم الواحد».

حالات

وأوضحت الهيئة أنه يجوز لمراكز جراحة اليوم الواحد والعيادات الصحية الخارجية الأخرى الحصول على الموافقة لشراء أدوية الحالات الطارئة من المستشفيات الخاصة المرخصة من الهيئة في عدة حالات هي: الأدوية غير المسجلة في الدولة، الأدوية المراقبة وشبه المراقبة، والتي لا يُسمح حالياً بتبادلها بين المنشآت الصحية، الأدوية غير المدرجة في قائمة أدوية الحالات الطارئة للمنشآت الصحية، والتي تتماشى مع نطاق واختصاصات المنشأة الصحية.

وبينت الهيئة أنه تم اقتصار تسويق وتوريد الأدوية المطلوبة بكميات كبيرة فقط من خلال الموزعين والوكلاء المعتمدين في الدولة، تقييد الموزعين والوكلاء المعتمدين في الدولة بالتسويق والتوريد للمنشآت التي تقدم الخدمات الصيدلانية فقط.

وأضافت «صحة دبي»، أنه يجوز للمستشفيات الخاصة الحصول على موافقة لشراء أدوية الطوارئ من المستشفيات الخاصة الأخرى والمرخصة من الهيئة في عدة حالات هي: الحالات الحرجة والمهددة لحياة المريض بشرط توفير عدة وثائق تتضمن تقريراً طبياً للمريض مقدماً من الطبيب المعالج.

ووصفة طبية تتضمن جميع تفاصيل الأدوية المقدمة من الطبيب المعالج واسم المستشفى الذي سيصرف الدواء، كما تشتمل حالات شراء أدوية الطوارئ من مستشفيات خاصة أخرى: في حالة أن الدواء غير متوفر من الموزع المعتمد ويعتبر متطلباً رئيسياً لحاجة المستشفى.

التزام

وشددت هيئة الصحة بدبي، على أن المنشآت الصحية عليها الالتزام بعدة إجراءات للموافقة على شراء مستشفيات خاصة أدوية طوارئ من نظيراتها وهي:

إرسال طلب إلى قسم الرقابة الدوائية بقطاع التنظيم الصحي بالهيئة من خلال البريد الإلكتروني، على أن يتضمن البريد الإلكتروني مجموعة من التفاصيل مثل: اسم الدواء، كمية الدواء، تركيز وجرعة الدواء، الشكل الصيدلاني للدواء، سبب الطلب، اسم الموزع أو المستشفى الخاص الذي سيتم من خلاله عملية شراء الدواء، توقيع المدير الطبي للمنشأة الصحية أو الصيدلي المسؤول «إذا كان ذلك ممكناً».

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