وزارة تنمية المجتمع تسوق منتجات أصحاب الهمم في 26 منفذاً

المصدر: دبي - نورا الأمير

أتاحت وزارة تنمية المجتمع 26 منفذاً تسويقياً وآلاف نقاط البيع على مستوى الدولة خاصة بمنتجات أصحاب الهمم من فئة «الإعاقة الذهنية» وذلك في إطار دعم تأهيلهم وتحفيز مشروعاتهم الصغيرة، بما يحقق لهم الاستقرار والاندماج المجتمعي.

إبداع

ووصل عدد أصحاب الهمم المدربين والمؤهلين المنتسبين لمشروع «مشاغل» هذا العام 92 طالباً وطالبة يبدعون في جميع الورش الإنتاجية، منهم 53 طالباً و39 طالبة.

وقالت وفاء حمد بن سليمان مدير إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم بالوزارة: إن السياسة الوطنية لأصحاب الهمم تركز ضمن محاورها وأهدافها على توفير برامج تأهيلية مهنية تناسب أصحاب الهمم بمختلف مستويات الإعاقة بشكل يتناسب مع متطلبات سوق العمل، إلى جانب وضع سياسات داعمة لتوظيفهم في القطاعات الحكومية والخاصة، وبناء شراكات مع الجهات الممولة للمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر وتسويق منتجاتهم.

مؤكدة أن الوزارة تسعى من خلال مبادراتها الداعمة في هذا الإطار إلى الانتقال من مجال توفير الرعاية إلى التنمية، إضافة إلى تعزيز مشاركة أصحاب الهمم في كافة القطاعات والمجالات وتطوير قدراتهم وزيادة الكفاءة والإنتاجية لديهم، عن طريق تدريبهم تدريباً نوعياً.

وأشارت إلى تطبيق «اختبارات الميول المهنية» لأصحاب الهمم والمقننة على البيئة المحلية في مجتمع الإمارات، من أجل التعرف على ميول واهتمامات أصحاب الهمم الملتحقين في برنامج «مشاغل» لضمان انسجام المهن والأعمال التي يمارسونها مع ميولهم، وبالتالي ضمان استقرارهم وتطورهم المهني.

مشاريع

وكشفت مدير إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم عن عدد من المشاريع الخاصة التي تم إطلاقها في إطار مواصلة دعم وتمكين أصحاب الهمم، حيث أسهمت الوزارة في دعم إطلاق 3 مشاريع لـ3 أشخاص من أصحاب الهمم الذين أصبح لديهم مشاريعهم الخاصة.

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