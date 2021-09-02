«طرق دبي»تدعم شركات «محمد بن راشد لتنمية المشاريع»

المصدر: دبي - البيان

أَكَّدَت هيئة الطرق والمواصلات في دبي استمرار دعمها ومساندتها للشركات الوطنية، الأعضاء في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك ضمن إطار برنامج المشتريات الحكومية وامتيازات تسهيل الإجراءات التعاقدية لهذه الشركات في تنفيذ عدد من المشاريع والخدمات، التي تطلبها الهيئة.

وتفصيلاً، قال سعيد المري، مدير إدارة العقود والمشتريات بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات: «برهنت الهيئة على أنها من الجهات الحكومية السبّاقة في استمرار دعم ومساندة أعمال الشركات الوطنية الأعضاء في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة منذ عام 2014 وإلى وقتنا الحاضر، حيث حصلت الهيئة على المركز الأول لثلاث سنوات متتالية (من 2018 إلى 2020) كأبرز جهة رسمية داعمة لهذه الشركات من خلال برنامج المشتريات الحكومية».

وأضاف المري إن إجمالي تعاقدات هيئة الطرق والمواصلات مع الشركات الصغيرة والمتوسطة بلغ في عام 2018 ما يقارب حوالي 119 مليون درهم وفي عام 2020 حوالي 101 مليون درهم أي بقيمة إجمالية وصلت إلى 334 مليون درهم.

احتفاء

تحرص هيئة الطرق والمواصلات كذلك على الاحتفاء بالشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال تكريمها ضمن فعاليات الحفل السنوي الخاص بتكريم ثلاث فئات من الشركات والمؤسسات العاملة مع الهيئة وهي: شركات ومؤسسات (التعهيد والموردين والمستثمرين).

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