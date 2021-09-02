عبدالله المري يطلع على الممارسات الشرطية في الشارقة

المصدر: الشارقة – البيان

استقبل اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة، صباح أمس معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، والوفد المرافق له، بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات الشرطية، وتبادل الأفكار والخبرات بين القيادتين ‏في تعزيز منظومة العمل الأمني‎، وذلك في أكاديمية العلوم الشرطية.

وفي مستهل الزيارة رحب اللواء سيف الشامسي بمعالي الفريق عبدالله المري، موجهاً له الشكر على تلبية الدعوة التي تصب في مصلحة العمل الأمني من تبادل الأفكار والمشاريع.

من جانبه، وجه معالي الفريق عبدالله خليفة المري، شكره وتقديره إلى القائد العام لشرطة الشارقة، للدعوة وحسن الاستقبال، معرباً عن إعجابه الكبير بميدان الرماية.‏

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