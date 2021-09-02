شرطة دبي تبحث التنسيق في المجالات الأمنية مع وفد هولندي

المصدر: دبي - البيان

استقبل معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، هانيك إيكيلمانز قائد الشرطة الهولندية وعضو القيادة العامة للشرطة الهولندية، وديك شوف الأمين العام لوزارة العدل والأمن.

جرى خلال اللقاء الذي حضره لودي إمبريختس، سفير مملكة هولندا لدى الدولة، واللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، واللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون الإدارة بالوكالة، والعميد جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية.

وكارل ريختر، القنصل العام لمملكة هولندا في دبي والإمارات الشمالية، وليزيت هيرز، رئيسة قسم التعاون الدولي بالشرطة الهولندية، وهندريكس جوزيف، ضابط ارتباط الشرطة الهولندية في الإمارات، جرى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، خاصة في المجالات الأمنية والشرطية، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين القيادة العامة لشرطة دبي والقيادة العامة للشرطة الهولندية، بما يعزز الجهود الأمنية ويحقق الأهداف المشتركة وفرص وإمكانات تطويرها.

وزار الوفد الضيف إدارة مركز القيادة والسيطرة، واطلع على شرحٍ حول أحدث الخدمات والمبادرات التي تعزز الأمن والأمان في الإمارة، وتجهيزات المركز والإضافات الحديثة فيه كالخريطة ثلاثية الأبعاد، التي تغطي جميع مناطق الإمارة، ونظام إدارة ومراقبة الدوريات وتوزيعها على أرض الواقع، بما يحقق هدف شرطة دبي في الاستجابة السريعة للبلاغات ونداءات الاستغاثة.

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