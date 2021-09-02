«الطاقة والبنية التحتية» تستشرف تحديات الطاقة للخمسين عاماً المقبلة

المصدر: دبي - البيان

انطلق بمركز الشباب في أبراج الإمارات بدبي، ملتقى طاقة المستقبل بدورته الأولى، وتنظمه وزارة الطاقة والبنية التحتية، تحت رعاية المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع الطاقة.

والذي يهدف إلى استشراف مستقبل القطاع للخمسين عاماً المقبلة بما يلبي متطلبات المرحلة المقبلة في المسيرة التنموية للدولة، ويحقق مستهدفات دولة الإمارات العربية المتحدة في ظل التغيرات العالمية، من خلال تصميم مبادرات وخطط عمل طموحة لقطاع الطاقة قادرة على مواصلة مسيرة الإنجازات والعبور بسلاسة واقتدار لخمسين عاماً مقبلة من التميز والريادة العالمية.

حضور

حضر الملتقى إلى جانب المهندس شريف العلماء، وكيل الوزارة لقطاع الطاقة، المهندسة نادية مسلم النقبي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة، والمهندس يوسف آل علي، الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل، وذوو الاختصاص والشركاء في الجهات الحكومية، وممثلون عن القطاع الخاص.

بالإضافة إلى مسؤولي الوزارة. وقد تحدث في الملتقى الدكتور عبدالعزيز النعيمي (الشيخ الأخضر)، وعمران شرف، مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ (مسبار الأمل)، والمدرب المعتمد عمر حياة.

وافتتح شريف العلماء الملتقى بكلمة ترحيبية، أثنى خلالها على اللقاء الذي يتيح للمعنيين بقطاع الطاقة وذوي الاختصاص، التفاعل المباشر ومناقشة خطط العمل المستقبلية.

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