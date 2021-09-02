سارة الأميري: نسعى لتمكين وتحفيز الصناعات النوعية والمبتكرة

المصدر: أبوظبي - البيان

اطلعت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، خلال زيارتها الشركة الوطنية «مزارع مدار» في أبوظبي، على نهج توظيف التكنولوجيا المتقدمة في الإنتاج الزراعي، والأساليب الآلية للزراعة العمودية للنباتات والخضروات ضمن مساحات صغيرة، والمقرر الدراسي بعنوان «المستقبل المستدام»، ومركز الأبحاث والتطوير التابع للشركة، التي تعتمد مفاهيم الزراعة المستدامة واستخدام التكنولوجيا في الإنتاج الزراعي.

وأكدت أن الوزارة تسعى بشكل مكثف، ضمن توجيهات القيادة الرشيدة، من أجل تمكين وتحفيز الصناعات النوعية والمبتكرة خصوصاً التي تعتمد على الحلول التكنولوجية.

إمكانات

شارك في الزيارة إلى جانب معاليها، عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعلي الهاشمي، مدير إدارة سياسات وبرامج العلوم والتكنولوجيا في الوزارة، حيث تضمنت الزيارة جولة على مزارع الشركة، والاستماع إلى الخبراء الفنيين حول إمكانات الاستجابة لتزايد الطلب على الغذاء.

وأكد عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تسعى لإرساء أسس متينة تسهم في تعزيز مكانة الدولة، بالاعتماد على توظيف التكنولوجيا المتقدمة في سلسلة الإنتاج.

ورحب عبد العزيز الملا، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«مزارع مدار»، بزيارة معالي الوزيرة والوفد المرافق.

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