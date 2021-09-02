اعتدال الطقس يخفض أسعار الأسماك 20 %

المصدر: دبي ـ سعيد الوشاحي

سجلت أسعار الأسماك في أسواق الدولة بشكل عام ودبي بشكل خاص انخفاضاً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، وذلك نظراً لوفرة المعروض من جميع أنواع الأسماك الطازجة المحلية بعد عودة صيادي المنطقة للصيد مع اعتدال الطقس وانخفاض درجات الحرارة تدريجياً.

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وقال ياسر الأحمد مدير التسويق في جمعية دبي للصيادين إن الأسعار ستشهد انخفاضاً بين 10 إلى 20% مع دخول مواسم الصيد، لافتاً إلى أن الأسعار الحالية باتت متوسطة ومناسبة مقارنة مع أسعار الفترة الماضية، وسوف تستمر في الانخفاض مع انخفاض درجات الحرارة.

مشيراً إلى أن الأسماك في فترة الصيف تنزل إلى قاع البحر هرباً من حرارة المياه المرتفعة، وهو ما يصعب عمليات صيدها، ولكن مع اعتدال الطقس وانخفاض درجات الحرارة تبدأ بالتحرك بالقرب من سطح المياه وتكون في مرمى شباك الصيد.

وأوضح أن الوقت الحالي فرصة لشراء الأسماك الطازجة بعد أن باتت متاحة في السوق وتعرض بوفرة على طاولات البيع بأسعار جيدة كالكعند الذي بلغ سعره 50 درهماً للكيلو والهامور 55 درهماً للكيلو والشعري والقرفة والنقرور والقباب، مشيراً إلى أن زيادة المعروض من الأسماك أدى إلى انخفاض سعره، والتنوع في السمك يمنح المستهلك فرصة اختيار ما يرغب به من أسماك طازجة.

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وأشار إلى أن جمعية دبي للصيادين تعمل على تسويق الأسماك من الصيادين إلى المستهلكين مباشرة وذلك لتشجيعهم للاستمرار في مزاولة مهنة الآباء والأجداد.

لافتاً إلى أنه يتم شراء الأسماك من الصيادين بأسعار مقاربة لسعر البيع، ويتم توزيعها عبر منافذ البيع بالتجزئة والجمعيات، كما يتم عرضها عبر التطبيق الذي يضم 10 آلاف مشترك بصورة يومية وبأسعار محدثة، ويمكن من خلاله اختيار نوع الأسماك وعملية تقطيعها وتنظيفها وطهيها ومن ثم توصيلها عبر 20 مركبة مجهزة لتوصيل الأسماك للمتعاملين مجاناً في كافة إمارة دبي.

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