200 مليون درهم طرق وجسور وبنية تحتية نفذتها بلدية عجمان في عامين

المصدر: عجمان ــ أسامة أحمد

أنجزت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان العديد من مشاريع الطرق والجسور والبنى التحتية، بكلفة 200 مليون درهم، خلال عامين لمواكبة للتطور العمراني والكثافة السكانية التي تشهدها الإمارة، وتواصل الدائرة جهودها في تطوير شبكة الطرق والقيام حالياً بتنفيذ مشاريع صيانة وتأهيل الطرق في عدد من المناطق السكنية بهدف تسهيل وانسيابية الحركة المرورية في جميع مناطق الإمارة.

وقال عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام الدائرة لـ«البيان» تعمل الدائرة جاهدة لتعزيز البنية التحتية وتطوير شبكة الطرق بغرض الارتقاء بإمارة عجمان لتكون إحدى أهم مدن المنطقة، والتي تتوفر فيها كافة مقومات العيش الرغيد، كما وتوفر بيئة مثالية لإقامة المشاريع الناجحة والمستمرة، مشيراً إلى إنجاز 35 مشروعاً لتطوير البنية التحتية بتكلفة 200 مليون درهم خلال عامين.

تطوير

وكشف عن وضع خطة لتطوير شبكة الطرق في الإمارة، مشيراً إلى أن إدارة الطرق والبنية التحتية تعمل حالياً على إنجاز مجموعة من الطرق لتقديم خدمات مثالية في المناطق التجارية والصناعية والسكنية، بما يلبي احتياجات هذه المناطق وتطوراتها المستقبلية، تماشياً مع الهدف الاستراتيجي والمتمثل في تطوير بنية تحتية متكاملة من خلال حزمة من المشاريع.

وذكر أن من بين أبرز المشاريع إنشاء طرق جديدة في منطقة المويهات والياسمين، لتوفير وصول سهل ومريح لسكان المنطقتين، حيث يبلغ طول الطرق الجديدة 8.5 كيلومترات، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في نهاية النصف الثاني من العام الجاري 2021، مضيفاً: يجري العمل على مشروع إنشاء طرق في منطقة الراشدية 3 أيضاً.

والذي يستهدف إنجاز مجموعة من الطرق المفردة لتأمين حركة مرورية سهلة للمركبات في المنطقة، بالإضافة إلى مواقف للمركبات. وبلغت نسبة إنجاز الأعمال 70%.

طرق

وأكد أن العمل يجري على قدم وساق لإنجاز مشروع طرق في منطقة الراشدية 1 لتأمين وصول السكان بشكل سهل ومريح لبيوتهم. كما يجري مشروع إنجاز طرق في الجرف الصناعية 2 وهو عبارة عن مجموعة من الطرق المفردة بطول كيلومتر تقريباً لتأمين وصول سهل ومريح للسكان، حيث بلغت نسبة الإنجاز 15%.

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