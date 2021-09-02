«اليوسف للمحركات البحرية» تلبي متطلبات الصيادين

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

أكدت شركة اليوسف موتورز للمحركات البحرية، قبولها دراسة مطالب الصيادين بما يتلاءم مع أهداف الاتحاد التعاوني لجمعيات الصيادين والشركة، مشيدة بما طرح من قبل سليمان الخديم، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، ومعربة عن استعدادها التام لتوفير ما ينقص من قطع الغيار المطلوبة للصيادين، لتجنب تعطل محركات الصيد التي تؤثر سلباً على عملية الصيد وتتسبب في تراجعها.

وأولت الشركة اهتماماً بتقديم المساعدة اللازمة لكافة الصيادين، وذلك بتوفير بطاقة خصومات صادرة من الشركة لهم، إلى جانب توفير سيارة متنقلة تقدم خدمات للصيادين في مواقعهم. جاء ذلك خلال اجتماع عقد أمس في مقر الشركة بحضور سليمان الخديم رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني لجمعيات الصيادين، وحضور أعضاء مجلس الإدارة.

وتمت مناقشة التحديات التي تواجه الصيادين منها أسعار المحركات البحرية وقطع غيار المحركات ومواد الصيانة وأسعارها.

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