‫سلطان بن أحمد القاسمي يترأس اجتماع «الشارقة للإعلام»‬

المصدر: الشارقة – البيان

رفع مجلس الشارقة للإعلام، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، لتخصيص قطعة أرض للمشروع الوقفي الذي يشكل عقاراً بقيمة 10 ملايين درهم.

ويذهب ريعه بالكامل لدعم الحالات الإنسانية التي يعرضها برنامج ألم وأمل الذي يبث عبر قناة الشارقة الفضائية. جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس الشارقة للإعلام الذي عقد برئاسة سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس، صباح أمس في استراحة السحب بمدينة خورفكان.

تطوير

وناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع والمتعلقة بتطوير الجوانب الإعلامية في إمارة الشارقة، ومشروعات ومبادرات العام 2021.

واستعرض الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام «شمس» أبرز مشروعات مدينة الشارقة للإعلام، بما فيها مركز أعمال «شمس» الذي يتضمن 3 مبان جديدة مجهزة لأصحاب الأعمال والشركات المرخصة من قبل المدينة للاستفادة من التسهيلات المقدمة.

ومن جانبه استعرض محمد حسن خلف، مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، عدداً من التقارير التي تتناول نسب مشاهدات قنوات هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون ومنصاتها الإلكترونية، بالإضافة إلى تقرير حول برنامج «ألم وأمل» ومشروعه الوقفي.

عرض

وقدم طارق سعيد علاي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، عرضاً مرئياً حول تحضيرات المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة لتنظيم الدورة الـ 10 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي الذي سيقام هذا العام تحت شعار «دروس الماضي، تطلعات المستقبل» يومي 26 و27 سبتمبر الجاري في مركز إكسبو الشارقة، بمشاركة كبار المسؤولين الحكوميين ونخبة من الخبراء والمؤثرين في قطاع الاتصال على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وناقش علاي، خلال الاجتماع، أهمية وضع إطار عام للشبكات الإخبارية على منصات التواصل الاجتماعي والضوابط الخاصة بها لتعزيز دورها، وتطوير ما تقدمه من محتوى إعلامي يتماشى مع توجهات الإمارة، ويتوافق مع سياستها الإعلامية.

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