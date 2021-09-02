«بيت الخير» تعزز شراكاتها مع مستشفيي «قرقاش» و«الدولي الحديث»

المصدر: دبي - البيان

وقّعت جمعية بيت الخير مذكرتي تفاهم مع كل من مستشفى قرقاش والمستشفى الدولي الحديث في بر دبي، وذلك ضمن سعيها المستمر والمتنامي لتعزيز شراكاتها مع المستشفيات والمؤسسات الطبية لدعم برنامجها الخيري والمجتمعي السنوي «علاج» المخصص لدعم المرضى المقيمين.

ووقّع المذكرتين عابدين طاهر العوضي مدير عام الجمعية، بحضور عبدالله الأستاذ مساعد المدير العام للجمعية، وعلي صالح نائب رئيس العلاقات العامة وإسعاد المتعاملين في الجمعية، بينما وقّع الدكتور عثمان البكري الرئيس التنفيذي والطبي للمستشفى الدولي الحديث، وغادة سوالمة الرئيس التنفيذي لمستشفى قرقاش، بحضور عدد من مسؤولي وأطباء المستشفيين.

ويعد مشروع «علاج» أحد المشاريع التي أهّلت «بيت الخير» لشهادة الآيزو للمسؤولية المجتمعية، وهو ينفق سنوياً نحو 7.5 ملايين درهم، وفقاً للتقرير السنوي للعام 2020.

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