سفيرة الإمارات لدى بولندا تقدم نسخة من أوراق اعتمادها

المصدر: وارسو - وام

قدمت الدكتورة إيمان أحمد السلامي نسخة من أوراق اعتمادها سفيرة لدولة الإمارات لدى جمهورية بولندا إلى ماريك شتشيبانوفسكي مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية البولندية، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة وارسو.

وأعرب شتشيبانوفسكي خلال اللقاء عن أمنياته للسفيرة بالتوفيق في مهام عملها وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامها.

وأعربت السفيرة عن اعتزازها بتمثيل دولة الإمارات لدى بولندا، وحرصها على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين.

تم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات وبولندا، وبحث سبل تنميتها وتطويرها، بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.

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