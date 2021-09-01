حمدان بن محمد: الإمارات محط أنظار العالم

المصدر: البيان

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أن دبي ستكون محط أنظار 191 دولة.

وقال سموه على حسابه في "تويتر": «الفرق مستعدة.. البنية التحتية مكتملة.. أجنحة الدول جاهزة للتحليق بأكبر حدث عالمي.. الإمارات ودبي ستكون محط أنظار 191 دولة.. دولة الإمارات ما هي دولة عالمية.. ولكن العالم في دولة، إكسبو 2020».

#حمدان_بن_محمد: الفرق مستعدة .. البنية التحتية مكتملة.. أجنحة الدول جاهزة للتحليق بأكبر حدث عالمي.. الإمارات ودبي ستكون محط أنظار 191 دولة.. دولة الإمارات ما هي دولة عالمية.. ولكن العالم في دولة. #إكسبو2020#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/WAAUDSE5Dx — صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 1, 2021

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