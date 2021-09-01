إعلان برنامج الأطباء الزائرين لشهر سبتمبر 2021

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن جدول الأطباء الزائرين لمستشفياتها في شهر سبتمبر 2021 والذي يضم نخبة من الاستشاريين، الذين يتم استقطابهم إلى عدة مستشفيات تابعة للمؤسسة، لتقديم خدمات تشخيصية وعلاجية للمرضى وفق أحدث الممارسات العالمية. وذلك استئنافاً لنشاط برنامج الأطباء الزائرين بعد توقفه بسبب تداعيات جائحة «كوفيد 19»، مما يعكس مرونة القطاع الصحي على تجاوز التحديات وقدرته على التكيف مع المستجدات ومواصلة تقديم الخدمات الصحية بكفاءة وتميز.

ويستفيد من خدمات برنامج الأطباء الزائرين لشهر سبتمبر، المرضى المراجعين في عدة مستشفيات، وهي: مستشفيات القاسمي وخورفكان والقاسمي للنساء والولادة والأطفال، بالإضافة إلى مستشفى صقر ومستشفى الأمل للصحة النفسية.

وتشمل خبرات الأطباء الزائرين 6 تخصصات طبية هي: أمراض القلب من خلال الجراحات التداخلية، أمراض الطب النفسي للمسنين، جراحة العظام للكتف والمرفق، جراحة أمراض النساء من خلال الجراحات الروبوتية، أمراض الرئة للأطفال.

خبرات عالمية

وأشارت الدكتورة نور المهيري مدير مكتب الأطباء الزائرين إلى حرص المؤسسة على تطوير الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى ومواكبة التطورات والمستجدات على الساحة الطبية العالمية، ويبرز دور برنامج الأطباء الزائرين في استقطاب أهم الكفاءات العالمية في التخصصات الطبية المعقدة والنادرة، لتوفير طرق علاجية متقدمة تخفف آلام المرضى، بالإضافة لإثراء خبرات الكوادر الطبية والاستفادة من الخبرات العالمية، بما يتوافق مع استراتيجية المؤسسة لتقديم خدمات الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة بمعايير عالمية.

وأكدت الدكتورة نور المهيري أن إعادة تفعيل برنامج الأطباء الزائرين والتركيز على تدريب الكوادر المحلية في التخصصات الحيوية، يعتبر إضافة نوعية في تطور البرنامج ودليلاً على نجاح دولة الإمارات العربية المتحدة في إدارة وحوكمة جائحة «كوفيد 19» بكفاءة واقتدار مع ظهور مؤشر إيجابي على بوادر التعافي من الجائحة.

ولفتت المهيري إلى أن استئناف برنامج الأطباء الزائرين يساعد المرضى على العلاج في الدولة، وعدم وضع عبء إضافي عليهم خاصة مع قيود السفر الحالية في جميع أنحاء العالم، وتكلفة الحصول على العلاج في الخارج. وبنفس الوقت تحرص المؤسسة على مواصلة تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية أثناء زيارة الاستشاريين من أجل سلامتهم ولوقاية المرضى وأطباء المستشفيات.

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