الإمارات تتصدر الدول الأكثر تطعيماً في العالم لمدة 100 يوم

المصدر: أبو ظبي ـ مصطفى خليفة

أكد موقع (our world in data) المعني بمستجدات كوفيد ـ 19 حول العالم، والذي يستند إلى إحصائيات رسمية دقيقة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة لا تزال تتربع على المركز الأول ضمن قائمة الدول الأكثر تطعيماً للسكان ضد كوفيد ـ 19 على مستوى العالم، وذلك منذ 21 مايو وحتى 31 أغسطس الماضيين، أي ما يزيد عن 100 يوم على التوالي، بمعدل جرعات بلغت 181.75 جرعة لكل 100 من السكان.

ووفقا لبيانات الموقع فقد جاءت الأوروغواي في المركز الثاني بمعدل 158.92 جرعة لكل 100 من السكان، يليها اسرائل بمعدل تطعيم 154.89 جرعة لكل 100 من السكان، واحتلت الصين المركز الرابع بمعدل 142.36 جرعة لكل 100 من السكان، وجاءت المملكة المتحدة في المركز الخامس بمعدل 133.18 جرعة، واحتلت فرنسا المركز السادس عالميا بواقع 129.4 جرعة، ثم ألمانيا بمعدل 121.16 جرعة، بينما احتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الثامن بمعدل 109.88 جرعة، ثم تركيا بمعدل 109.73جرعة، بينما جاءت اليابان في المركز العاشر بواقع 102.15 جرعة لكل 100 من السكان.

وكشفت الاحصائيات أن حوالي 39.6% من أصل 7.79 مليار نسمة من سكان العالم تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاحات كوفيد ـ 19، بواقع 5.33 مليار جرعة، بمعدل 40 مليار جرعة يوميا، وقد ارتفعت نسبة التطعيم في الدول الفقيرة إلى 1.8% من السكان الذين تلقوا جرعة واحدة على الأقل.

واشار الموقع العالمي إلى أنه لوضع حلا جزريا لهذا الوباء، يجب أن تكون نسبة كبيرة من العالم محصنة ضد الفيروس، فاللقاحات هي الطريقة الأكثر أمانًا لتحقيق ذلك وهي طريقة ناجحة اعتمدت عليها البشرية في الماضي لتقليل عدد الوفيات من الأمراض المعدية.

وذكر أنه في غضون أقل من 12 شهرًا بعد بداية جائحة كوفيد ـ 19، ارتقت العديد من فرق البحث إلى مستوى التحدي وطوّرت لقاحات قوية ضد الفيروس التاجي، لافتا إلى أن التحدي الآن هو جعل هذه اللقاحات متاحة للناس في جميع أنحاء العالم.

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