تحويل 41 خدمة مرورية من أصل 51 إلى ذكية وإنجاز 181 ألف معاملة في 6 أشهر

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

أكد المقدم خالد الكي مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين بالقيادة العامة لشرطة الشارقة أن مركز خدمات المرور والترخيص في منطقة الرمثاء ما زال يستقبل المتعاملين لتقديم الخدمات المرورية – خصوصاً – لكبار السن وذوي الهمم والنساء وأولئك الذين لا يجيدون استخدام التطبيقات الذكية، وذلك من خلال تخصيص موظفين لمساعدتهم عن طريق المنصة الذكية وجهاز (سهل)، مبيناً أنه تم تحويل 41 خدمة من أصل 51 خدمة إلى التطبيقات الذكية المطبقة على مستوى القيادة العامة لشرطة الشارقة، وذلك بهدف التيسير على الجمهور من خلال تقديم كل الخدمات إلكترونياً، كما أن هناك 10 خدمات لم تحول حتى الآن للخدمات الذكية، وقريباً سوف تحول إلى التطبيقات الذكية، وتم خلال الـ6 أشهر الماضية إنجاز 181 ألف معاملة.

جاء ذلك خلال مداخلة له عبر برنامج البث المباشر ظهر أمس من إذاعة الشارقة، والذي أكد خلالها أنه تم في النصف الأول من العام الجاري استقبال 181 ألف معاملة، أبرزها تجديد المركبات والرخص وخلافها، كما أنه تيسيراً للمتعاملين تم السماح بتسجيل المركبات في بعض الوكالات والتي منحت التخويل لتقديم تلك الخدمة في الشارقة، وكذلك خدمة تجديد الرخص وملكيات المركبات.

كبار السن

وأضاف الكي أنه يتم حالياً استقبال كبار السن وأصحاب الهمم والنساء في مركز خدمات المرور والترخيص، كما نشجع المتعاملين على استخدام التطبيقات الذكية لإنجاز المعاملات المرورية، كما أن هناك منصة ذكية منذ العام 2017 بالمركز يتم توجيه المتعاملين إلى استخدامها، إضافة إلى الخدمات المتوافرة في المركز لتجديد المركبات ورخص القيادة، كما نقدم بعض الخدمات من خلال الشركاء الاستراتيجيين، مثل خدمة نقل ملكية مركبة وحيازة مركبة وتجديد مركبة وتحويل مركبة من إمارة إلى أخرى واستبدال رخصة قيادة صادرة من دولة أخرى، إلى جانب إدراج النقاط المرورية وحجز وفك المركبة وخلافها من الخدمات.

ودعا مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين بالقيادة العامة لشرطة الشارقة إلى ضرورة الاستفادة من الخدمات الذكية المقدمة عبر تطبيق ‏MOI‏، ‏ للحصول على الخدمات المرورية، دون الحضور الشخصي إلى مركز خدمات المرور والترخيص، وذلك في إطار تحقيق الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية الرامي إلى تعزيز إسعاد المتعاملين بالخدمات المقدمة، وتماشياً مع ‏أولويات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في تفعيل وتطبيق الخدمات الإلكترونية والتحول الذكي، ‏ ما يسهم ذلك في توفير الوقت والجهد على المتعاملين و تحسين جودة الحياة.‏

‏خدمات

كما أوضح أنه في الأول من سبتمبر الجاري تم توجيه المتعاملين إلى استخدام التطبيق الذكي، للحصول على الخدمات بدلاً من الحضور الشخصي إلى المركز، وتتمثل الخدمات في تسجيل المركبة، تجديد المركبة، حجز رقم لوحة، إصدار بدل تالف فاقد ملكية مركبة، تغيير بيان بالإضافة إلى فتح ملف مروري، وإصدار رخصة القيادة، وتجديدها، إصدار بدل تالف فاقد رخصة قيادة، إضافة فئة لرخصة القيادة.

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