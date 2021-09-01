مستشفى الكورنيش يطلق تقنية حديثة للمحافظة على وجبات الطعام ساخنة

المصدر: أبوظبي- البيان

أطلق مستشفى الكورنيش إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، تقنية حديثة للمحافظة على وجبات الطعام الخاصة بالمقيمات في المستشفى ساخنة، ووفرت قائمة طعام جديدة ومتنوعة «حسب الطلب»، بهدف الارتقاء بتجربة المريضات المقيمات في المستشفى، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.

وأكدت الدكتورة خولة الناصري، المدير التنفيذي للعمليات بالإنابة لمستشفى الكورنيش، حرص مستشفى الكورنيش في أبوظبي على تقديم خدمات عالية الجودة ومتخصصة للنساء وحديثي الولادة، إذ تم تجهيز المستشفى وفقاً لأعلى المعايير العالمية، بهدف تحسين رحلة المريض.

وقالت إن المستشفى يولي راحة المقيمات أهمية كبيرة، ويحرص على توفير تجربة إقامة متميزة للنساء في غرف حديثة ومزودة بكل التقنيات ووسائل الراحة، بالإضافة لقائمة طعام متنوعة ومتميزة، بحيث يمكنهن إختيار وجباتهن والوقت الذي يرغبن بتناولها فيه، تماماً كما هو الحال في الفنادق الفخمة، وتتيح كذلك لهن التحقق من محتوى المواد المسببة للحساسية والحقائق الغذائية ومكونات كل وجبة، بالإضافة لخدمة المساعدة الشخصية "الكونسيرج" التي تهدف إلى تلبية إحتياجتهن اليومية خلال إقامتهن.

وأكدت مروه عبد الناصر، إحدى السيدات اللواتي أقمن في مستشفى الكورنيش خلال فترة الولادة، واستمتعن بتجربة إقامة متميزة، إن خدمة توفير الوجبات للمقيمات في المستشفى متميزة جداً من جميع النواحي.

وقالت إن إجراءات الطلب سهلة وبسيطة، من خلال التطبيق الذكي عبر الموبايل، حيث يمكن للشخص أن يستخدم اللغتين العربية والإنجليزية للطلب، وكانت قائمة الطعام متنوعة، وتتيح خيارات واسعة من ضمنها خيارات متعددة للخبز والعصائر، هذا إلى جانب السرعة في ايصال الوجبه. إذ حددت طلبها بوصول الوجبة بعد نصف ساعة وبالفعل في الوقت المحدد وصلت الوجبة، وفاقت توقعاتها في كل شي سواء الأغذية الساخنة، أوالعصائر والمياه الباردة، والكمية الوافرة.

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