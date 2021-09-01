مهندس إماراتي يبتكر جهازاً ذكياً للحد من إسراف القفازات الطبية

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

كشف المهندس الإماراتي هنائي عطاطرة، عن إطلاق مشروعه المحلي الذكي لارتداء القفازات الطبية دون تدخل بشري، وهو الجهاز الأول من نوعه في العالم الذي سيدخل الخدمة قريباً في المستشفيات والعيادات بالدولة، ويعتزم أيضا بالتعاون مع إدارة المعرض الدولي لإكسبو 2020 دبي لوضعه في المعرض ليستفيد منه الزوار وأصحاب الأجنحة.

وأكد عطاطرة، المدير التنفيذي لشركة IGIN أن شركته تستعد لتصنيع الجهاز في الدولة بالكامل ليتم إدخاله الخدمة محلياً ومن ثم تسويقه على نطاق واسع إلى دول العالم حاملاً علامة "صنع في الإمارات".

وقال عطاطرة: "إن الجهاز الجديد سيحد من الإسراف في استخدام القفازات الطبية، وتحديد من سيقوم باستخدامها وفق برمجة ذكية وسرعة في الاستجابة إلى الطلب من قبل المستخدم دون عناء وضياع للوقت".

وأضاف: "يقوم الجهاز على تحديد أوقات استخدام كل شخص للقفاز الطبي، والقياس المناسب لكل شخص، وتوفير بيانات عن المستخدمين لإدارة المنشآت الصحية والطبية التي يتواجد فيها الجهاز بطريقة ذكية وسلسة".

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