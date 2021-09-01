جمارك دبي توضح قائمة الإعفاءات الجمركية للمسافرين

المصدر: وام

تحرص جمارك دبي على إثراء تجربة المسافرين من خلال توفير العديد من المزايا والتسهيلات الجمركية التي تزيد من متعة سفرهم .

وتوفر جمارك دبي عبر موقعها الإلكتروني الدليل الجمركي للمسافرين يتضمن تعريفهم بالأمتعة التي يصرح بها عند السفر والمواد الممنوعة والأمتعة المعفاة من الرسوم والضرائب الجمركية، وتحصيل رسوم الأمتعة الزائدة على المسموح بنقله.

وكشف الدليل عن المواد المصرح بدخولها والمعفاة من الرسوم الجمركية في المطار إذ يسمح بإدخال الهدايا التي لا تزيد قيمتها على 3000 درهم والسجائر على أن يكون عددها 400 سيجارة أو 50 سيجاراً أو 500 غرام من التباكو /التبغ المفروم أو المكبوس المخصص للغاليون/ وما يزيد على تلك الكمية يجب تحصيل الرسوم الجمركية عليه و يتوجب على جميع المسافرين البالغين 18 سنة فما فوق القادمين أو المغادرين من و إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الإفصاح لمفتش الجمارك عن ما بحوزتهم من مبالغ نقدية أو شيكات وسندات إذنيه وأوامر الدفع أو معادن ثمينة أو أحجار ذات قيمة تفوق 60 ألف درهم أو ما يعادلها من العملات الأجنبية في نقطة التفتيش الجمركي. أما المسافرون الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة فما دون فيضاف ما بحوزتهم من أموال إلى الحد المسموح به لولي أمرهم أو مرافقهم.

وحددت جمارك دبي في الدليل شروطاً للإعفاء من الرسوم الجمركية منها أن تكون الأمتعة والهدايا ذات طابع شخصي وبكميات محدودة غير تجارية وألا يكون المسافر من العاملين في تجارة المواد التي بحوزته وتفرض الرسوم الجمركية على الكميات والقيم الزائدة التي ترد مع المسافر أما فيما يخص الكميات والقيم الزائدة مع المسافرين لأغراض التجارة فتطبق عليها جميع الإجراءات الجمركية المطبقة على البضائع المستوردة من حيث التعريفة الجمركية والقيمة وإجراءات تنظيم البيان الجمركي.

وعن بعض المواد المقيدة والتي ترد بصحبة المسافر وتخضع للموافقات منها الحيوانات الأليفة و الشتلات الزراعية و المطبوعات المقروءة أو المرئية و معدات التصوير لأغراض تصوير الأخبار أو الأفلام أو الفعاليات الرسمية و مستحضرات التجميل والمنتجات الغذائية ومنها الدواجن والطيور المجمدة و الأجهزة اللاسلكية والالكترونية والطائرات بدون طيار.

وتقوم جمارك دبي بالتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالسماح للمسافر بجلب أدوية للاستعمال الشخصي لفترة لا تزيد على ثلاثة أشهر إذ يتعين على المسافر الحصول على وصفة طبية من مستشفى أو طبيب معتمد تضم تفاصيل المريض ووصفا للحالة الصحية كما يجب أن تكون جميع الأدوية موضوعة في العبوة الأصلية ويدون عليها تاريخ الصلاحية وذلك حسب إجراءات وزارة الصحة.

وبالنسبة للمواد الممنوعة هي العقاقير المخدرة و أوراق التنبول "البان" والنسوار وكل ما يخالف قوانين وإجراءات الدولة والقانون الموحد.

وقال إبراهيم الكمالي مدير إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي إن إدارة عمليات المسافرين وضمن خطة جمارك دبي 2021-2026 تؤدي دوراً رئيسياً في تسهيل الإجراءات الجمركية على المسافرين وتحقيق سعادتهم واستقبالهم الاستقبال الأمثل والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم ما يعكس الصورة الحضارية لدولة الإمارات عامة وإمارة دبي خاصة ويعزز من سمعة دبي كعاصمة للسياحة والأعمال..لافتاً أن الدائرة تعمل بصفة مستمرة على انسيابية تدفق المسافرين في مطارات دبي وحماية المجتمع عبر ضبط المواد المخدرة والممنوعة وتقدم إدارة عمليات المسافرين الدليل الجمركي للمسافرين لتعريفهم بالأمتعة التي يصرح بها عند السفر وما هو مسموح وممنوع ويتوفر الدليل على موقع الدائرة الإلكتروني.

وأشار أن تطوير الأنظمة الجمركية الذكية يسهم بشكل مباشر في تسريع تدفق المسافرين القادمين إلى الدولة وبخاصة في مع مستجدات فيروس كورونا عالمياً ولذلك يكتسب تحديث برنامج " الإفصاح المبكر الذكي iDeclare " أهمية خاصة في ظل الظروف الحالية ودوره في دعم مطار دبي الدولي كأفضل مطارات العالم في التعامل مع الجائحة حيث يتيح التطبيق للقادمين إلى دبي الإفصاح المسبق عن /البضائع و الأمتعة الشخصية والهدايا و العملات المعدنية والمبالغ النقدية/ الواردة بصحبة المسافر كما يوفر التطبيق خاصية طلب انجاز المعاملات الواردة قبل الوصول إلى الدولة بما يختصر وقت عبورهم عبر المسار الأحمر لإنهاء الإجراءات الجمركية في أقل من 4 دقائق كما تشمل المرحلة الثانية من تطوير البرنامج تفعيل خاصية الذكاء الاصطناعي بتمكين التطبيق من التعرف على السلع المراد الإفصاح عنها بمجرد تصويرها ومن ثم تقديم رمز المنسق وتحديد الرسوم الجمركية المستحقة عليها وتفعيل الماسح الضوئي لقراءة وتخزين معلومات السفر دون الحاجة الى تعبئتها والاطلاع على خدمات مبني مطار دبي الدولي بتحديد مواقع المطاعم والسوق الحرة وبوابات الخروج ومناطق تواجد موظفي جمارك دبي ويعزز المشروع الذكي من فعالية منظومة التفتيش الجمركي في مطارات دبي وزيادة الوعي حول المواد الممنوعة والمقيدة للمسافرين والتي يمكن الاطلاع عليها عبر التطبيق والمتوفر على متجري جوجل بلاي و آبل ستورداعياً المسافرين القادمين للدولة عبر منافذها إلى الإفصاح عما بحوزتهم من بضائع ذات صفة تجارية لمفتش الجمارك عند منفذ الدخول وكذلك بعدم حمل أي متعلقات او حقائب مملوكه للأخرين أثناء قدومهم للدولة تجنباً للتعرض للمساءلة القانونية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز