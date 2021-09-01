كيف تحصلين على تجربة ولادة آمنةٍ ومريحةٍ

جناح قابل للتحويل في مستشفى فقيه الجامعي لتعزيز تجربة الإنجاب بسهولةٍ تامةٍ





فرصة قدوم طفل جديد إلى العالم لا بُد وأن تكون تجربة مريحة وسهلة للغاية. فالأمهات الحوامل يحتجن إلى الحصول على رعاية خاصة وأفضل دعم ممكن حتى يخضن تجربة ولادة استثنائية دون أي ألم أو عناء مطلقاً.

وضماناً لهذه المرحلة المتميزة من حياة المرأة، يقدم مستشفى فقيه الجامعي، في واحة دبي للسيليكون، للنساء اللاتي ينتظرن قدوم أطفالهنّ خدمة فريدة من نوعها لتمكينهن من الولادة براحةٍ تامةٍ في نفس الغرفة التي يدخلهن فيها لاستقبال مولودهن الجديد. يُطلق على هذه الأجنحة القابلة للتحويل "مراكز التوليد". تمتاز هذه المراكز، من بين جملة مزايا أخرى، في أنها توفر على الأم مشقة التوجه ذهاباً وإياباً من غرفة العمليات وإليها عندما تتواتر عليها التقلصات والانقباضات، فضلاً عن إمكانية بقاء أحد أفراد أسرتها إلى جوارها، ولا سيما زوجها، أثناء هذه اللحظات المهمة في حياتهن.

غرف المخاض والولادة والتعافي

لدى مستشفى فقيه الجامعي منطقة مخصصة لأجل عمليات الولادة وبها غرف فاخرة متعددة وغرفة عمليات متخصصة، وجميعها معقّمة بالكامل من أجل الحماية ضد فيروس كورونا 19، للتعامل مع حالات طوارئ الولادة.



ولأجل إتاحة تجربة ولادة رائعة، خصصنا مراكز التوليد أو غرف المخاض والولادة والتعافي (LDR) لتوفير المزيد من الراحة.

يقول د/ غسان لطفي، رئيس القسم واستشاري أمراض النساء والتوليد: "مراكز التوليد فريدة جداً ويرجع هذا الأمر إلى أن الأمهات الحوامل يحظين بمستوى الرعاية التي يحتجن إليها وذلك كله في غرفة واحدة؛ بدءًا من مرحلة المخاض ثم الولادة وحتى التعافي تماماً." "تكمن الفائدة في أن المرأة لا تضطر إلى مغادرة الغرفة من أجل ولادة طفلها. فبمجرد أن تأوي إلى غرفتها، سوف نستخدم كل تجهيزاتها طوال فترة المخاض والولادة ثم تعافيها في نهاية المطاف."



تتمتع كل غرفة بتصميم مستند إلى الأدلة السريرية كما أنها مجهزة بالكامل بالمعدات للاعتناء بكل أنواع الولادات وتوفير سبل الرعاية للحالات والإجراءات الطبية البسيطة. إضافةً إلى ذلك، فهي تحتوي على معدات للإنعاش وإنقاذ حياة حديثي الولادة هذا فضلاً عن جهاز التدفئة الخاص بهم.

مزايا غرف المخاض والولادة والتعافي (LDR)

• لن تحتاج الأم إلى ترك الغرفة لأجل الولادة

• بقاء المولود بجوار أمه منذ أول لحظة ولادته

• تجهيزات متكاملة استعداداً لكل أنواع الولادات

• إمكانية توفير الرعاية للحالات والإجراءات الطبية البسيطة

• أكثر أماناً في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا

• تحتوي على معدات للعناية بحديثي الولادة

• توفير أجواء مريحة وآمنة ولطيفة بشكل أكبر

• مصممة بخبرة قائمة على الأدلة السريرية

يكمل د/ لطفي كلامه قائلاً: "لدينا في المستشفى أيضاً وحدة رعاية مركزة ومجهزة بالكامل للمواليد الجدد وكذلك فريق يضم أفضل الخبراء المؤهلين في مجال العناية بصحة المرأة من أجل الاعتناء بحالات الحمل ذات المخاطر العالية."

قسم العناية بصحة المرأة لا يتولى فقط مهمة الاعتناء بالولادات والحمل فحسب بل هو مركز متخصص أيضاً في العناية بصحة منطقة الحوض وإجراء الجراحات الطفيفة التوغل التي تشتمل على تنظير الرحم واستئصال بطانة الرحم لوقف النزيف الشديد وقطع بطانة الرحم بالمنظار لوقف النزيف الشديد واستئصال الأورام الليفية والسلائل (الزوائد اللحمية) بالمنظار الرحمي وكذلك الحاجز الرحمي فضلاً عن الجراحات المهبلية وعلاج أمراض النساء البولية.

برنامج الولادة الطبيعية بمساعدة القابلة

يتيح مستشفى فقيه الجامعي برنامج الولادة بمساعدة القابلة للأمهات اللاتي يفضلن أن يلدن أطفالهن بطريقة طبيعية بدلاً من الولادة بالعقاقير. تقدم القابلات المتمرسات خدمات الرعاية الفردية للأم، بينما يتوفر الأطباء المقيمون ذوو الخبرة وكبار الأطباء للتعامل مع أي حالات طوارئ خلال المرحلة الثانية من المخاض.

الولادة في الماء

يتوفر لدينا في مستشفى فقيه الجامعي ثمانية أحواض ماء لتسهيل عملية الولادة الطبيعية والمخاض دون عقاقير مطلقاً وبأقل ألم خلال المرحلة الأولى منه. ويمكن أن تعمل أيضاً على تقليل الحاجة إلى أخذ مسكن ألم فوق الجافية أو في العمود الفقري مع خفض احتماليات حدوث سلس الإجهاد بعد الولادة.

وحدة الرعاية المركزة للمواليد

من المحتمل أن يحتاج حديثو الولادة إلى إيلاء اهتمام خاص بحالتهم؛ لذا، أضفنا في مستشفى فقيه الجامعي وحدة الرعاية المركزة للمواليد (NICU) المتطورة بكل ما يلزمها من تجهيزات حيث تحتوي على 16 سرير مواليد مثل وحدة رعاية الكنغر (ملامسة الطفل لجسم والديه) وإبقاء المولود قبل أوانه بجوار الأم لتعزيز عملية التعافي وتحفيز الرابطة الغريزية بين الوالدين ورضيعهما منذ أول يوم لولادته.

برنامج (فقيه لايف) من مستشفى فقيه الجامعي

يحرص المستشفى، في ظل هذا البرنامج، على أن يقدم فريقه المعلومات اللازمة والدعم الكافي لكل زوجين.



وعلى الرغم من أن الحمل هو فترة مهمة في حد ذاتها، إلا أن بعض التساؤلات قد تساور الوالدين الذين يرزقان بمولود لأول مرة. برنامج (فقيه لايف) من مستشفى فقيه الجامعي مصمم للتعاون مع الزوجين الذين يتوقعان طفلاً جديداً في حياتهما وذلك طوال هذه الفترة - بدءاً من الخطوات الأولى عند حدوث الحمل وحتى قدوم الطفل إلى أحضان والديه.

ننظم في مستشفى فقيه الجامعي فصول العناية بالحوامل، الممتدة على مدار أربع أسابيع، من أجل تأهيل الوالدين وتجهيزهما لمرحلة المخاض والولادة والرضاعة الطبيعية وتقديم نصائح الرعاية والسلامة لأجل حماية طفلهما. وعلاوةً على ذلك، تشجع هذه الفصول على اتخاذ القرارات المدروسة مع اقتراب لحظة الولادة الحاسمة.



تقول د/ جاياسي جايانكار، أخصائية أمراض النساء والتوليد: "يرغب مستشفى فقيه الجامعي في تمكين الأم الحامل وشريكها أثناء رحلتهما الممتعة في تكوين أسرة جديدة. لدينا باع طويل وخبرة متأصلة على مدار 43 سنةً في مجال العناية بالمرضى الداخليين حتى نلبي كل احتياجاتهم على يد موظفين مؤهلين في أقسام الطب والقِبالة والتمريض. ولهذا، نطمئنكم على أنكم ستنعمون بأفضل خدمات ممكنة في كل خطوة من مشواركم."

عناصر البرنامج

• فصول العناية بالحوامل

• مجموعة دعم الآباء والأمهات

• الرعاية الصحية المتكاملة

• الاستشاريون الاختصاصيون

• دعم القابلات



تقول د/ آلاء يونس محمد، اختصاصية النساء والتوليد: "إن أهم ما يميز مستشفى فقيه الجامعي ليست وحدات التوليد المتقدمة لديها وضمان الولادة الآمنة والسلسة لكل الأمهات الحوامل فحسب، بل إن المستشفى وضع برنامج (فقيه لايف) في سبيل مساعدة الأمهات الحوامل طوال رحلتهن على استقبال مولودهن مع وضع الأم وطفلها في المقام الأول وقبل كل شيء." "يعمل المستشفى بفريق متعدد التخصصات، ووفق منهج رعاية متكامل، لخدمة الأم الحامل ومولودها الجديد على حد سواء. تنعقد الفصول التكميلية كل أسبوع لتناول مشكلات عديدة تواجه الآباء والأمهات الجدد سواء فيما يتعلق باحتواء آلام المخاض أو الرضاعة الطبيعية وحتى سلامة الطفل وغير ذلك الكثير."

لمعرفة المزيد من المعلومات، يُرجى الدخول على الرابط الإلكتروني لموقع مستشفى فقيه الجامعي: Fuh.care (https://fuh.care/specialties/obstetrics-and-gynecology/)، وللاطلاع على بيانات فصول الرعاية قبل الولادة، يُرجى مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني: fuhlife@fuh.care.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز