«ويتيكس» يرفد مسيرة التنمية الشاملة في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

يؤدي معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي، دوراً أساسياً في رفد مسيرة التنمية الشاملة في دولة الإمارات، من خلال دعم صناعة المعارض والمؤتمرات في دولة الإمارات، ويعزز مكانة الدولة كعاصمة دولية لقطاع الفعاليات المتخصصة.

وتنظم الهيئة الدورة الـ 23 من معرض «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية، بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، في الفترة من 5 إلى 7 أكتوبر المقبل في مركز دبي للمعارض في موقع إكسبو 2020 دبي.

ومن خلال استقطابه سنوياً لآلاف الزوار والشركات العارضة، يعتبر معرض «ويتيكس» و«دبي للطاقة الشمسية» منصة حيوية لتعريف العالم بما تحققه الدولة وإمارة دبي من إنجازات في مجال الاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة، إضافة إلى الاطلاع على تجارب دول العالم الأخرى، وتبادل المعارف والخبرات.

وسجل «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية ارتفاعاً كبيراً في عدد الشركات العارضة من 4 إلى نحو 2350 شركة. وارتفع عدد الدول المشاركة من دولتين إلى 55 دولة، وازداد عدد رعاة المعرض من 3 إلى أكثر من 100 راعٍ وشريك وداعم، ووصلت مساحة المعرض إلى 85000 متر مربع، وبلغ عدد الزوار أكثر من 38718 زائراً. وعن دور المعرض في إثراء قطاع الفعاليات والمعارض في دولة الإمارات العربية المتحدة ودبي، قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مؤسس ورئيس معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية:

أسهمت البنية التحتية المتطورة التي تتميز بها إمارة دبي والتي تأتي ثمرة الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، وتوافر المراكز الدولية المتخصصة في صناعة المعارض والمؤتمرات في الإمارة، إلى جانب الانفتاح الثقافي والتجاري والاستثماري في دبي، في دعم جهودنا لتطوير معرض «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية، ونقله من المحلية إلى العالمية، وتعزيز مكانة دبي كمركز للمعارض والمؤتمرات العالمية.

نمو

شهد معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» منذ أسسته هيئة كهرباء ومياه دبي عام 1999 نمواً واضحاً، وبات من أبرز المعارض العالمية المتخصصة في مجالات المياه والكهرباء والطاقة والبيئة والنفط والغاز والأبنية الخضراء والاستدامة البيئية، مما جعله داعماً رئيسياً لرؤية حكومة دبي في بناء مستقبل مستدام للإمارة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز