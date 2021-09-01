770 وحدة دم قدمتها «دبي القابضة» دعماً لجهود حملات التبرع في «هيئة الصحة»

المصدر: دبي - البيان

أسفرت الشراكة الاستراتيجية والتعاون المثمر بين هيئة الصحة بدبي ومجموعة دبي القابضة عن تأمين قرابة 770 وحدة دم تم تجميعها وتوفيرها من خلال 26 جولة نفذتها حافلة التبرع بالدم التي وفرتها «دبي القابضة» للهيئة دعماً منها لجهود حملات التبرع التي توسعت نطاقها بـ 16 موقعاً إضافياً تابعين للمجموعة ووجهاتها الرحبة في دبي التي شهدت انضمام 920 متبرعاً من 71 جنسية لقائمة المتبرعين بالدم.

أعلن عن ذلك خلال حفل التكريم الذي نظمته هيئة الصحة أمس احتفاء وتقديراً لمجموعة دبي القابضة وامتناناً لدعمها اللامحدود والمتواصل للهيئة.

شراكة

وأكد الدكتور يونس كاظم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للرعاية الصحية في كلمته خلال الحفل نجاح الشراكة المميزة طويلة الأمد التي تجمع «صحة دبي» و«دبي القابضة» في تحقيق أهدافها النبيلة المتصلة بتوفير وحدات الدم المطلوبة لإنقاذ أرواح المصابين والمرضى ممن تتوقف حياتهم على قطرة دم.

توسع

من جانبه أوضح الدكتور حسين السمت مدير إدارة المختبرات وعلم الوراثة بهيئة الصحة بدبي أن مركز التبرع بالدم التابع للهيئة يخدم جميع مستشفيات هيئة الصحة إلى جانب 41 مستشفى خاصاً في الإمارة طوال أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة.. مشيراً إلى أن الهيئة توفر 50% من مخزون الدم على مستوى الدولة وهو ما يجعل المسؤولية أكبر والحاجة للتوسع المستمر في خدمات نقل الدم أولوية مهمة.

وفي ختام حفل التكريم سلم الدكتور يونس كاظم درع التكريم التذكاري لسعادة خالد المالك العضو المنتدب لدبي القابضة بحضور الدكتورة فريدة الخاجة المديرة التنفيذية لقطاع الخدمات الطبية المساندة والتمريض إلى جانب عدد من المسؤولين والمختصين في الهيئة والمجموعة من بينهم الدكتورة مي رؤوف مدير مركز دبي للتبرع بالدم.

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