«تنفيذي الشارقة» يناقش تطوير العمل الحكومي

المصدر: الشارقة - البيان

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، صباح أمس في مكتب صاحب السمو الحاكم، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والمتعلقة بتطوير العمل الحكومي من خلال مشروعات تنموية في كافة القطاعات الحيوية، وتوفير خدمات حكومية رائدة وتوفير العيش الكريم للقاطنين على أرض إمارة الشارقة.

واعتمد المجلس إبرام دائرة التنمية الاقتصادية لمذكرة تفاهم مع الشركات التجارية ذات الاختصاص لدعم مشروعات رخصة اعتماد المنزلية، وتهدف المذكرة إلى توفير الدعم والتأهيل والتدريب والتطوير والتسويق للمشروعات المنزلية، بالإضافة إلى مزايا أخرى تسهم في تطوير أنشطتهم التجارية وأنظمة إدارتها.

كما اعتمد المجلس مذكرة التفاهم المزمع إبرامها بين دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية، والإدارة العامة للدفاع المدني في الشارقة، بشأن تنظيم إجراءات وضوابط تركيب أنظمة كشف الحرائق في المنازل السكنية وآلية تنفيذها.

وتهدف المذكرة إلى تنفيذ برامج التوعية الوقائية، والتي تشمل الزيارات الميدانية للأعمال المنجزة في المنازل السكنية.

تطوير

اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة مشروع صيانة وتطوير مسار الممشى في كورنيش بحيرة خالد، وسيتضمن المشروع توفير ممشى مطاطي بطول 2 كم وعرض 3 أمتار على الجزء الممتد من قناة القصباء إلى جسر الخالدية، وسيوفر الممشى فرصة مميزة لمرتاديه لممارسة الرياضة والتنزه على الممشى الذي سينفذ وفق مواصفات عالية.

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