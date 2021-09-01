الإمارات وإسرائيل تتعاونان في الصحة الرقمية

المصدر: دبي - البيان

وقّع سمو الشيخ طحنون بن سعيد بن شخبوط آل نهيان، رئيس مجلس إدارة المجموعة الفيدرالية وسمارت فيجن لتقنية المعلومات، اتفاقية تعاون مع كبرى الشركات الإسرائيلية المتخصصة بالصحة الرقمية (DHI 2048) لتقديم حلول صحية مبتكرة.

وتعد مجموعة (DHI2048) التي تم إطلاقها في الإمارات العربية المتحدة، بحضور سفراء من الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، ومسؤولين من الجهات الصحية، وعدد من قادة إدارة الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص، أحدث تعاون لتعزيز العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، في أعقاب اتفاقيات أبراهام الموقعة العام الماضي في 13 أغسطس 2020.

وقال سمو الشيخ طحنون بن سعيد بن شخبوط آل نهيان، رئيس مجلس إدارة المجموعة الفيدرالية وشركة سمارت فيجن لتقنية المعلومات: «يسعدنا الإعلان عن التعاون الجديد بين Smart Vision لأنظمة المعلومات والابتكار الصحي الرقمي» DHI2048 «.

والذي يهدف إلى رقمنة تقديم خدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن هذا التعاون سيفتح الأبواب على نطاق واسع لعصر رقمي حديث لتقديم الخدمات المتعلقة بالرعاية الصحية باستخدام الذكاء الاصطناعي والروبوتات في المنطقة، وسيؤدي في المقابل إلى تقليل الوقت والجهد المبذولين لتحقيق نتائج دقيقة وتحسين جودة الخدمات المقدمة».

حلول

من جهته، قال أديف باروخ، رئيس مجلس إدارة DHI 2048: «إن التقدم في الحلول الرقمية في مجال الرعاية الصحية سيعود بالفائدة على الجميع، وأن جائحة «كوفيد 19» أدت إلى تسريع العديد من العمليات الرقمية مما أدى إلى تزايد الحاجة إلى طرق فعالة من حيث التكلفة لتقديم الرعاية الصحية.

وأضاف:»تأتي هذه الشراكة في الوقت المناسب بين الإمارات وإسرائيل والتي ستذهب إلى أبعد من ذلك وستتخذ نهجاً عملياً في تقديم الرعاية الصحية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولا شك أن نشر أنظمة Nanox، إضافة إلى الدورات التدريبية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة هي مجرد بداية، ونهدف إلى زيادة تسريع نمو قطاع الرعاية الصحية بدعم من أصحاب وصناع القرار الإقليميين".

وسيضيف التعاون الإماراتي الإسرائيلي قيمة كبيرة لقطاع الصحة، بما في ذلك المستشفيات العامة والخاصة، ومن المتوقع مع إطلاق DHI 2048، استثمار أكثر من ملياري دولار في السنوات الأربع المقبلة، مع الشركاء الإسرائيليين؛ Nanox و Illumigyn.

تدريب

وتهدف المنصة التعاونية إلى تثبيت 2100 من أنظمة Nanox في المستشفيات العامة والخاصة، وتدريب القوى العاملة بما في ذلك الممرضات، ونشر التكنولوجيا الاصطناعية لإنشاء نظام بيئي قوي للرعاية الصحية.

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بلغ حجم الإنفاق الصحي في الإمارات 15 مليار دولار أمريكي في عام 2020، ومن المتوقع أن يصل إلى 16.0 مليار دولار العام الجاري، بزيادة قدرها 6.6 % سنوياً، كما تشير التقديرات إلى أن الإنفاق سيصل إلى 20.2 مليار دولار بحلول عام 2025، بمعدل نمو سنوي إجمالي يقارب نحو 7.2 %.

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