عمار النعيمي: حكومة عجمان ستواصل إجراءات الوقاية لسلامة المجتمع

المصدر: عجمان - وام

ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، جلسة المجلس التنفيذي السابعة لعام 2021 التي اطلع فيها على مجموعة من مشاريع تطوير البنية التحتية في الإمارة وعدد من التقارير الدورية.

وأشاد سموه في مستهل الجلسة بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة مع انطلاقة العام الدراسي الجديد لإنجاح المنظومة التعليمية وتشغيل منشآتها وفق أعلى معايير الأمن والسلامة، متمنياً لجميع الطلاب والطالبات عاماً حافلاً بالنجاحات والإنجازات.

وأكد سموه أن حكومة عجمان ستواصل اتخاذ التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لضمان صحة وسلامة المجتمع في ظل التفاؤل الذي يشهده العالم لتخطي تأثيرات الجائحة وتهيئة الحياة للعودة إلى طبيعتها بإذن الله، وستعمل بتركيز على تعزيز المكاسب الاقتصادية في الفترة المقبلة.

مستهدفات

واستعرض المجلس آلية إجراء البلاغات المتبعة في الإمارة، والتي تتيح للأفراد تقديم البلاغات بطريقة مباشرة عن طريق تطبيقات مختلفة توفرها شرطة عجمان وكيفية التعامل معها، لضمان تلقي البلاغات الصحيحة. واستعرض معدلات وفيات السير خلال النصف الأول من عام 2021 ومقارنتها بمعدلات العام 2020، وبحث سبل تطبيق إجراءات ومبادرات لحماية الأرواح وتحقيق أعلى درجات السلامة.

آليات

اطلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي وأعضاء المجلس التنفيذي على آليات العمل والإجراءات التي تتخذها لجنة الأزمات والطوارئ في الإمارة وفق توجهات الدولة مع بداية العام الدراسي الجديد وتطبيق الاشتراطات التي تضمن العودة الآمنة لتشغيل المنشآت التعليمية.

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