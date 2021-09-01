100 % إنجاز إصدار التصاريح الأمنية لـ«إكسبو 2020»

المصدر: دبي- شيرين فاروق

أكدت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية في دبي أنه تم التدقيق على كافة الأجهزة الأمنية المستخدمة في معرض «إكسبو 2020 دبي» والتأكد من مطابقتها للمواصفات بنسبة 100%، كما أنجزت تقديم التراخيص الأمنية والتصاريح بنسبة 100%، لافتة إلى أنه تمت الموافقة على الزي الخاص بحراس الأمن للمعرض، وكذلك إصدار التصاريح اللازمة للألعاب النارية والتدقيق على مواقع الألعاب النارية، وإصدار تراخيص أمنية فردية وتصاريح الفنادق والمنشآت التجارية.

وأشارت المؤسسة لإنجازها تقديم الاستشارات الأمنية لـ«إكسبو 2020» بنسبة 100% والذي يتمثل في وضع المواصفات الفنية، ووضع منهجية موحدة في تصاميم النظم الأمنية.

وأعلنت المؤسسة إطلاق حملة إعلامية عبر المنصات الإعلامية التقليدية والرقمية، وذلك بالتزامن مع قرب انطلاق الحدث العالمي.

وأفادت المؤسسة بأن الحملة تستهدف الموظفين والمتعاملين وكافة أفراد المجتمع، حيث تم إطلاق فيديو تعريفي يوضح دور مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية في معرض إكسبو 2020 ومنشورات تفصيلية موضحة دور كل قسم قام بالعمل في المعرض.

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