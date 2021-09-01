«الطاقة والبنية التحتية» تنجز 29 طريقاً اتحادياً خلال 20 عاماً

المصدر: دبي - البيان

كشف المهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع البنية التحتية والنقل أن الوزارة أنجزت 29 طريقاً اتحادياً خلال الـ 20 عاماً الماضية، تخدم العديد من مناطق الدولة، ما يعكس حرص الوزارة على تطوير وتحسين شبكة الطرق.

والتي تلبي احتياجات التوسع والانتشار السكاني والعمراني، واستيعاب الزيادة المتنامية في الحركة المرورية، وبلغت أطوال الطرق الاتحادية في الدولة أكثر من 900 كيلو متر، بينما وصلت أطوال الحارات المرورية للطرق الاتحادية إلى 4300 كيــلو متر.

وأكد أنه ومن أجل المحافظة على الإنجازات النوعية، التي حققتها خلال مسيرتها، بلورة الوزارة رؤية شاملة تعزز تكاملية العمل بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، واستباق المتغيرات، والتخطيط للمستقبل، الأمر الذي يسهم في تحويل التحديات إلى فرص حقيقية داعمة لتوجهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

ولفت إلى أن توفير بنية تحتية متطورة يشكل، أولوية في جدول أعمال وزارة الطاقة والبنية التحتية، وانعكس ذلك من خلال مشاريع ومبادرات تحسين المرافق العامة، وتطوير الطرق الاتحادية في أنحاء الدولة، مشيراً إلى أنه ومن خلال مبادرات الوزارة ومشاريعها المرتبطة بالطرق والنقل، فإنها تسعى إلى دعم الاقتصاد الوطني للدولة، لتكون من أفضل دول في العالم بحلول الذكرى المئوية لقيام الدولة في عام 2071.

ممارسات عالمية

وذكرت وزارة الطاقة والبنية التحتية أنها تعمل من خلال تطبيقها أفضل الممارسات العالمية عبر الاعتماد على منظومة الابتكار، والذكاء الاصطناعي إلى جانب تعاونها مع شركائها الاستراتيجيين، على المحافظة على مكتسبات الدولة المتمثلة بحصولها على مراكز عالمية متقدمة بمؤشرات التنافسية العالمية، كما تحرص على مواكبة تطلعات الحكومة للخمسين عاماً المقبلة.

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