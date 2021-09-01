سيف بن زايد يستعرض ووزير العدل والأمن الهولندي علاقات التعاون

المصدر: أبوظبي - وام

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في مكتبه بوزارة الداخلية فرديناند جرابرهاوس وزير العدل والأمن في مملكة هولندا الصديقة والوفد المرافق. وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك خاصة في المجالات الأمنية والشرطية، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين وإمكانات تطويرها.

ودون الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان في حسابه عبر «تويتر»: سعدت بلقاء معالي فرديناند جرابرهاوس وزير العدل والأمن بالمملكة الهولندية الصديقة، واستعرضنا إيجابيات تعزيز التعاون المشترك في المجالات الأمنية والشرطية ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للقارات، بما يحقق تطلعات وتوجهات قيادتي البلدين في دعم الاستقرار العالمي.

حضور

حضر اللقاء، معالي الفريق عبدالله المري قائد عام شرطة دبي، واللواء خليفة الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، واللواء الدكتور أحمد الريسي مفتش عام وزارة الداخلية، واللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان مدير قطاع شؤون الأمن والمنافذ في شرطة أبوظبي والعميد محمد حميد الظاهري الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وعدد من الضباط.

وضم الوفد المرافق للوزير الهولندي هانيك إيكيلمانز قائد الشرطة الهولندية وديك شوف الأمين العام لوزارة العدل والأمن والويسيس سوهانس ادريانس أمبرختس سفير هولندا لدى الدولة وليزيت هيرز رئيسة قسم التعاون الدولي بالشرطة الهولندية وهندريكس جوزيف ضابط ارتباط الشرطة الهولندية في الإمارات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز