قائد شرطة أبوظبي: الإمارات داعم رئيسي لحقوق الإنسان

المصدر: (أبوظبي - وام)

أكد اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي، أن الإمارات داعم رئيسي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، منوهاً في هذا الصدد بصدور القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2021 بشأن «الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان».

وأشاد باهتمام وحرص ودعم القيادة الرشيدة لتعزيز وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في الإمارات، لافتاً إلى حرص القيادة العامة على نشر ثقافة حقوق الإنسان والالتزام بمتطلبات الاتفاقيات الدولية الموقع والمصادق عليها من قبل الدولة بما يتوافق مع العمل الشرطي.

وذكر أن شرطة أبوظبي أعدت سياسة لحقوق الإنسان تعد الأولى على مستوى الجهات الحكومية في الدولة، حيث تضمنت دمجاً بين متطلبات الضوابط والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان التي التزمت بها الإمارات في مختلف مجالات العمل الشرطي من مبادئ عامة لمنتسبي القيادة وحقوقهم ومعايير حقوق الإنسان في الضبط القضائي وأماكن التوقيف وفي حالات الطوارئ، وكذلك تم وضع معايير للفئات الخاصة بحقوق الإنسان وذلك لتحقيق المساواة.

وأوضح أن هذه السياسة تهتم بتعزيز الضمانات القانونية لحماية حقوق الأفراد والجماعات في إطار القانون والسياسة العامة للدولة في مجال حقوق الإنسان وتحسين جودة الخدمات الأمنية، مشيراً إلى أن مصطلح حقوق الإنسان في هذه السياسة والمقتبس من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يركز على الحقوق الأساسية التي يتمتع بها جميع البشر على قدم المساواة وبدون تمييز مهما كانت جنسيتهم أو مكان إقامتهم أو جنسهم أو أصلهم الوطني أو العرقي أو لونهم أو دينهم أو لغتهم أو أي وضع آخر له خصوصية.

ولفت إلى المكانة المتميزة التي حققتها الإمارات عالمياً في تقديم نموذج ريادي في تقرير حقوق الإنسان من خلال الاستعراض الدوري الشامل التي قدمته الإمارات خلال السنوات الماضية ومازالت تقدم الأفضل لتكون رائدة عالمياً للمحافظة على حقوق الإنسان أولاً.

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