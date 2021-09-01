محمد بن زايد يتلقى شكر وزير الدفاع الأمريكي لتسهيل عمليات الإجلاء من أفغانستان

المصدر: أبوظبي ـ وام

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس اتصالاً هاتفياً من لويد أوستين وزير دفاع الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة.. أعرب خلاله عن شكره وتقديره للدعم المهم الذي قدمته دولة الإمارات إلى بلاده في عمليات إجلاء الرعايا الأمريكيين من أفغانستان إضافة إلى الأجانب والدبلوماسيين والعاملين في المنظمات الإنسانية والأفغان الحاملين لتأشيرات الدول الصديقة.

وقال وزير الدفاع الأمريكي إن تعاون دولة الإمارات مع الولايات المتحدة والتسهيلات التي قدمتها عبر مطاراتها وأراضيها كان لها أثر كبير في نجاح عملية الإجلاء الآمن من أفغانستان لرعايا مختلف الشركاء.

وبحث سموه ووزير الدفاع الأمريكي خلال الاتصال علاقات التعاون في الشؤون الدفاعية والعسكرية وتعزيز العمل المشترك بين البلدين.

كما تبادل سموه والوزير الأمريكي خلال الاتصال.. وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز