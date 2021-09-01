حاكم الشارقة يتفقد المشروعات التنموية الحديثة في كلباء

المصدر: الشارقة – البيان

تفقد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صباح أمس عدداً من المشروعات التنموية الحديثة بمدينة كلباء.

وتأتي زيارة سموه التفقدية ضمن حرصه الدائم على متابعة أعمال المشروعات الحديثة والوقوف على مستجداتها ورفدها بمرافق وخدمات مميزة تواكب التطور الكبير الذي تشهده الإمارة.

وتفقد سموه استراحة الكتاب والتي تقع على جبال وادي الحلو بمدينة كلباء على ارتفاع 850 متراً عن سطح البحر، حيث اطلع سموه على التصاميم والمخططات التي ضمت العديد من التوجيهات التي وجه سموه بتضمينها للمشروع لتضفي طابعاً جمالياً أكبر ولتوفر خدمات أكثر لمرتادي الاستراحة بعد الانتهاء من تنفيذها.

كما اطلع سموه على مخطط الطريق الجديد المؤدي إلى الاستراحة والذي وجه سموه بجعله أكثر انسيابية وبدرجة ميول أقل لتوفر درجة عالية من الأمان والسلامة.

كما وجه سموه بالبدء بتجهيز كل التمديدات وتهيئة التربة للبدء بزراعة وتشجير جبل الكتاب الذي تقع عليه الاستراحة، وقد وجه سموه بزراعة 3500 شتلة من مشتل سموه بقصر البديع.

وتضم الشتلات 300 شتلة لأربعة أصناف من التفاح، و300 شتلة لثلاثة أصناف من الكمثرى، و300 شتلة لصنفين من الكرز، و300 شتلة لصنفين من المشمش، و200 شتلة لأربعة أصناف من الخوخ، و300 شتلة لخمسة أصناف من البرقوق، و300 شتلة لثلاثة أصناف من التين، و220 شتلة من اللوز «بيذام» و160 شتلة لصنفين من الجوز، و100 شتلة من الكاكا، و300 شتلة لأربعة أصناف من الورد و300 شتلة لأربعة أصناف من العنب، و400 شتلة من الرمان، و30 شتلة من الزيتون، و30 شتلة من الباشن فروت.

وتفقد صاحب السمو حاكم الشارقة أيضاً كورنيش كلباء الجديد والذي سيشهد إقامة العديد من المشروعات الحديثة مطلعاً سموه على مواقع المشروعات الجديدة وموجهاً بالمزيد من الخدمات والمرافق المتكاملة اجتماعياً وثقافياً وسياحياً ورياضياً.

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