المنافذ والنقاط الحدودية في الشارقة جاهزة لاستقبال الأشقاء العمانيين

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية في الشارقة، عن استعدادها لفتح المنافذ البرية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان اليوم، مؤكدة الجهوزية الكاملة للمنافذ والنقاط الحدودية لاستئناف التنقل سواء من حيث جاهزية قاعات الفحص الطبي والمتطوعين والكوادر التشغيلية وتنظيم الحركة المرورية.

فضلاً عن التأكيد على تطبيق البروتوكولات الخاصة بإجراءات الدخول للدولة، والبروتوكولات الطبية من حيث وجود فحص PCR بموجب تقرير مصدق وصلاحية لا تتجاوز 48 ساعة من أحد المراكز الصحية المعتمدة في السلطنة.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي انعقد أخيراً في منفذ خطم ملاحة الحدودي بمدينة كلباء، بحضور محمد إبراهيم الرئيسي مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية رئيس اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية بإمارة الشارقة، وعدد من الضباط.

وأشار محمد إبراهيم الرئيسي إلى أن الاجتماع يأتي في إطار الحرص على الوقوف على كل الاستعدادات لفتح المنافذ البرية في منفذ خطم ملاحة أمام المسافرين وسبل تسهيل انسيابية الحركة التجارية وعبور المسافرين بين المنافذ البرية لدولة الإمارات العربية المتحدة ونظيرتها بسلطنة عمان الشقيقة، حيث تم التأكيد على تطبيق كل الإجراءات والتدابير الصحية.

كما تم اعتماد إجراء فحص أثناء الوصول للمنفذ بتقنية EDE وهي تقنية تكميلية تقوم بمسحة للشخص وإعطائه النتيجة خلال 3 ثوانٍ، وسيتم التأكيد على المسافرين بضرورة تحميل واستخدام تطبيق الحصن وعلى الراغبين بالإقامة في الدولة لمدة 4 أيام إجراء فحص PCR في اليوم الرابع، وفي حال استمرار الإقامة لمدة 8 أيام يتم إجراء الفحص ذاته في اليوم الثامن، وسيتم السماح بدخول الأجانب والمرافقين في حال وجود تأشيرة زيارة مسبقة ويتم طلبها بشكل إلكتروني.

بروتوكول خاص

وأشار الرئيسي، إلى أن التجهيزات في منفذ دبا الحصن تجري على قدم وساق لاستقبال وتنظيم عملية مرور أكثر من 260 طالباً وطالبة من السلطنة ممن يتلقون تعليمهم في مدارس وجامعات الدولة، وفقاً لبروتوكول خاص عملت عليه اللجنة بالتنسيق مع الجهات المختصة في محافظة مسندم العمانية وشركاء العمل في منفذ دبا الحصن.

لافتاً إلى أن هناك توجهاً لإعادة افتتاح المنفذ الحدودي الشرقي في دبا الحصن «الكورنيش» لتخفيف الضغط على المنفذ الغربي وسيكون بمرحلته الأولى لخدمة الطلبة، ولاحقاً سيتم تجهيزه بالكامل من حيث التجهيزات الطبية والكوادر ليتم افتتاحه كلياً في الوقت القريب.

إطار زمني

وتضمن الاجتماع الموافقة على طلب جمعية الصيادين فيما يتعلق بسماح دخول شاحنات نقل الأسماك وزيادة العدد وتغير التوقيت، إلى جانب وضع إطار زمني لافتتاح النقاط الحدودية في كل من المنفذ الحدودي في دبا الحصن الشرقي ومنفذ المدام.

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