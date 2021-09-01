شرطة رأس الخيمة تناقش المؤشرات الاستراتيجية بإدارة العمليات

المصدر: رأس الخيمة- وام

أكد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي القائد العام شرطة رأس الخيمة، أهمية تطوير عمل غرفة العمليات بإدارة العمليات، واستحداث أنظمة وبرامج مبتكرة، تعزز من زمن سرعة الاستجابة لكل بلاغات الجمهور والسيطرة على الحالات الطارئة.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية، بإدارة العمليات بشرطة رأس الخيمة سعياً نحو تعزيز ثقة الجمهور في الخدمات الشرطية والأمنية المقدمة من شرطة رأس الخيمة، لدعم نشر الأمن والأمان في الإمارة، وكان في استقباله بإدارة العمليات، العميد سالم سلطان الدرمكي مدير عام العمليات المركزية بالإنابة بشرطة رأس الخيمة، والعميد علي محمد النقبي مدير إدارة العمليات، وعدد من الضباط.

واطلع اللواء علي النعيمي، على سير إجراءات تطوير الخدمات في الإدارة ووجه بالتدريب المستمر لكوادر غرفة العمليات في مجال الاتصال والتواصل مع المتعاملين ومهارات إدارة الحدث، فيما تم مناقشة الأهداف والمبادرات والمؤشرات الاستراتيجية بإدارة العمليات، والخطط السنوية المعتمدة لإدارة الأزمات والكوارث والقدرات اللوجستية، للتعامل معها بكفاءة وفاعلية وتعزيز الشراكة المؤسسية على مستوى الإمارة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز