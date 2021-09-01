62 % انخفاض إصابات «كورونا» في الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

كشفت الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة، عن انخفاض كبير في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» بلغت نسبته 62 % خلال شهر أغسطس الجاري مقارنة بشهر يناير 2021.

وقالت الدكتورة فريدة الحوسني خلال الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات فيروس كورونا المستجدات «كوفيد 19»: «إن الإمارات وضعت استراتيجيات تتسم بالمرونة العالية والسرعة في اتخاذ القرارات الاستباقية، وذلك بهدف التعامل مع تداعيات الجائحة والوصول لمرحلة التعافي».

وذكرت أن القطاع الصحي يواصل جهوده بهدف الوصول إلى المناعة المجتمعية من خلال توفير اللقاحات للفئات المؤهلة لأخذ التطعيم، حيث وصلت نسبة الحاصلين على الجرعة الأولى من إجمالي السكان إلى 87.19 %، في حين بلغت نسبة متلقي جرعتي لقاح 76.12 % من السكان.

جهود

وقالت الدكتورة الحوسني: «إن القطاع الصحي كرس جهوده في مجال الأبحاث والدراسات السريرية لضمان فاعلية اللقاح، وقد وصلنا اليوم إلى نتائج مرضية ومطمئنة من نسب توزيع الجرعات في الدولة، لذا نقدر ثقة المجتمع في جهود القطاع الصحي لضمان صحة وسلامة الجميع». وأضافت: «منذ شهر يناير عام 2021 وحتى شهر أغسطس الجاري شهدنا نسبة انخفاض كبيرة في الحالات».

وأوضحت أن نسبة انخفاض مجموع الإصابات في شهر يناير مقارنة بأغسطس لعام 2021 بلغت 62 % علماً بأن مجموع إصابات شهر يناير بلغت 95787 إصابة ومجموع إصابات أغسطس 36516 إصابة.

وأرجعت انخفاض معدل الإصابات إلى عوامل عديدة ساهمت في الوصول إلى هذه الأرقام أبرزها جاهزية المنظومة الصحية وسرعة استجابتها للتعامل مع الحالات بهدف حماية المجتمع وتحصينه من انتشار الفيروس.

وأوضحت أنه تخفيفاً للتكاليف تم الإعلان عن تخفيض سعر الفحص المخبري PCR إلى 50 درهماً على مستوى الدولة، إضافة إلى توفير اللقاحات الآمنة لجميع فئات المجتمع.

وأكدت أن الجرعات الداعمة للقاح ساهمت في تعزيز المناعة بشكل كبير، وبالتالي خفض عدد الحالات الذي نشهدها في الوقت الحالي.

نجاح

وأشارت إلى أهمية الحصول على اللقاح للطلبة مع انطلاق العام الدراسي الجديد، مجددة تأكيد أن اللقاحات المتوفرة في الدولة تستوفي كافة شروط السلامة والأمان لجميع الفئات العمرية المستهدفة. ورحبت الحوسني بجميع القادمين من السفر، مؤكدة أهمية التزامهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية كافة خلال عطلتهم الصيفية.

وذكرت أنه بجانب استقبال المواطنين والمقيمين في الدولة تم الإعلان عن فتح باب استقبال طلبات تأشيرات السياحة للسياح المطعمين من جميع الدول والحاصلين على جرعات لقاح «كوفيد 19» المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.

63.831

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 63,831 جرعة من لقاح «كوفيد 19» خلال 24 ساعة، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات، التي تم تقديمها حتى أمس، 18,174,994 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 183.76 جرعة لكل 100 شخص.

إلى ذلك، كشفت الوزارة عن إجراء 329,146 فحصاً جديداً خلال 24 ساعة على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.‌

‎وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 996 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 718,370 حالة.

‌‎كما أفادت الوزارة عن وفاة حالتين مصابتين نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,041 حالة. ‌‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1,515 حالة جديدة لمصابين بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19» وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 705,118 حالة.

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