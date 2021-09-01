200 مليون شخص تفاعلوا مع برامج ومبادرات «أقدر»

المصدر: (أبوظبي - منى خليفة)

حقق برنامج خليفة للتمكين «أقدر» نموذجاً للريادة العالمية في تمكين المجتمعات واستدامتها، من خلال تمكين كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة تحديات الحاضر والمستقبل، واستطاع البرنامج خلال العام الماضي أن يستقطب أكثر من 200 مليون شخص تفاعلوا مع البرامج المختلفة واستفادوا منها، وجاء ذلك ضمن تقرير التحول الرقمي في دولة الإمارات 2020، الصادر عن هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، الذي سلط الضوء على المشاريع والمبادرات الوطنية في مجال تنمية القدرات.

وتفصيلاً، أشار التقرير إلى أن عدد المشاركين في برامج التوعية الإلكترونية بلغ 300 ألف مشارك، وشارك في مسابقات «أقدر» نحو 4 آلاف شخص، هذا بالإضافة إلى تنظيم 2.300 ألف محاضرة وورشة عمل، كما وبلغ عدد المتدربين الذين سجلوا في منصة التعلم الإلكتروني للمواطنة الرقمية 18 ألف متدرب.

ويعتبر برنامج خليفة للتمكين «أقدر» الذي تم إطلاقه عام 2016 تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ليشكل مظلة للبرامج التنموية التي تستهدف الشباب، حيث يعتبر منصة وطنية تتعامل مـع التحديـات التي تواجه أفـراد المجتمع، مــن خــلال تعزيــز وعيهــم ورفــع كفاءتهــم وتعزيــز قدرتهــم علــى صنـع المسـتقبل فـي مختلـف المجـالات، ومنهـا الرقمي، حيث فاز البرنامــج بجائزة القمــة الحكوميــة لمجتمــع المعلومــات علــى دوره المجتمعــي المؤثــر، إيماناً بأهمية دور الشباب في بناء الأوطان.

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