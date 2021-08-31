منصور بن زايد يستقبل نائب وزير خارجية جمهورية تركمانستان

المصدر: وام

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة اليوم بقصر الوطن معالي بردي نياز ماتييف نائب وزير خارجية جمهورية تركمانستان والوفد المرافق له.

جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية و الاستثمارية و التنموية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

و تبادل سموه و الضيف وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء معالي محمد عبدالله الجنيبي رئيس المراسم الرئاسية بوزارة شؤون الرئاسة ومعالي خالد محمد سالم بالعمى التميمي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي و سعادة راشد سعيد العامري وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي و سعادة محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية.

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