تفاصيل الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات كورونا

المصدر: البيان

أكدت المدير التنفيذي لقطاع الأمراض المعدية في مركز أبوظبي للصحة العامة، المتحدث الرسمي باسم القطاع الصحي في الدولة، الدكتورة فريدة الحوسني، أن التكامل المجتمعي ضرورة تحتم علينا جميعنا للالتزام بكافة الإجراءات الوقائية، فقد عدنا لمقار العمل، وعاد أبناؤنا الطلبة لمقاعد الدراسة، وارتفعت الطاقة الاستيعابية للمنشآت الاقتصادية، هذا دليل على أن التوازن الاستراتيجي نجح في الوصول لمرحلة التعافي.

واصافت خلال الاجاطة الاعلامية لحكومة الامارات حول جائجى كورونا "اليوم" أنه من باب المسؤولية المجتمعية، نود أن ننوه جميع القادمين من خارج الدولة ضرورة إجراء الفحوصات اللازمة والالتزام بمدة الحجر المعتمدة لدى الدولة حتى نضمن سلامتكم وصحتكم وصحة من حولكم.

وقالت: إن الالتزام بالإجراءات الوقائية مع استمرارية الفحوصات للكشف عن كوفيد-19، سيساهم بشكل كبير الحد من انتشاره والحفاظ على صحتنا وصحة من حولنا.

ووجهة الحوسني رسالة إلى أولياء الأمور "أن أطفالنا هم مصدر سعادتنا وواجب علينا أن نحافظ على صحتهم وسلامتهم، ويمكن للتطعيم أن يحفز لجهاز المناعي لإنتاج المضادات بالتالي التقليل من أثر الإصابة، ونتمنى لهم عام دراسي جديد وآمن ومليء بالنجاح والتوفيق إن شاء الله."

واوصحت انه تم الإعلان عن توفير الجرعات الداعمة للقاح، فقد ساهمت هذه الجرعات في تعزيز المناعة بشكل كبير وبالتالي خفض عدد الحالات الذي نشهده في الوقت الحالي، مشيرة إلى إن الجرعة الداعمة عبارة عن إعطاء المتلقي جرعة إضافية بعد حصوله على جرعة أساسية من التطعيم، وتكون إعادة التعرض لمستضد التمنيع والغرض هو تحسين المناعة لتصل إلى مستويات قادرة فيها على حماية الجسم من الفيروس بعد انخفاض ذاكرة التعرف عليه مع مرور الوقت.

واشارت، انه منذ شهر يناير لعام 2021 ولغاية شهر أغسطس، شهدنا نسبة انخفاض كبيرة في الحالات حيث أن نسبة انخفاض مجموع الإصابات في شهر يناير مقارنة بأغسطس لعام 2021 بلغ 62%.

وقالت كرس القطاع الصحي الجهود في مجال الأبحاث والدراسات السريرية لضمان فاعلية اللقاح، وبفضل ذلك ولله الحمد وصلنا اليوم إلى نتائج مرضية ومطمئنة من نسب توزيع الجرعات في الدولة، ولذلك نقدر ثقة المجتمع في جهود القطاع الصحي لضمان صحة وسلامة الجميع.

واكدت أن دولة الإمارات وضعت استراتيجيات تتسم بالمرونة العالية والسرعة في اتخاذ القرارات الاستباقية، وذلك بهدف التعامل مع تداعيات جائحة كوفيد-19، إلى مرحلة الوصول لمرحلة التعافي.وجميع المبادرات والجهود عززت من الإمكانيات والتدابير اللازمة لضمان عودة الحياة الطبيعية الجديدة والآمنة، مما عزز ثقة مجتمع دولة الإمارات بجهود الحكومة والقطاعات المعنية في احتواء الجائحة.

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