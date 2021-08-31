الإمارات تصدر قانوناً بشأن مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد

المصدر: البيان

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله» اعتمد قانوناً لمساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد.

وقال سموه عبر تويتر: في إطار تعزيز الشفافية والرقابة والمساءلة في حكومة دولة الإمارات، اعتمد أخي رئيس الدولة اليوم مرسوماً بقانون بشأن مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد.

وأضاف سموه: ستتلقى النيابة العامة الشكاوى والبلاغات ضد أي من كبار المسؤولين، وتعمل على إحالتهم للتحقيق بالتنسيق مع مجلس الوزراء.

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