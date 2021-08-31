سيف بن زايد يلتقي وزير العدل والأمن الهولندي

المصدر: وام

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - في مكتبه بوزارة الداخلية - معالي فرديناند جرابرهاوس وزير العدل والأمن في مملكة هولندا الصديقة والوفد المرافق.

#سيف_بن_زايد: سعدت بلقاء معالي فرديناند جرابرهاوس وزير العدل والأمن بالمملكة الهولندية الصديقة، واستعرضنا إيجابيات تعزيز التعاون المشترك في المجالات الأمنية والشرطية ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للقارات، بما يحقق تطلعات وتوجهات قيادتي البلدين في دعم منظومة الاستقرار العالمي. pic.twitter.com/QNwt448Eie — صحيفة البيان (@AlBayanNews) August 31, 2021

وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك خاصة في المجالات الأمنية والشرطية، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في هذه المجالات وفرص وإمكانات تطويرها.

حضر اللقاء .. معالي الفريق عبدالله خليفة المري قائد عام شرطة دبي واللواء خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية، واللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان مدير قطاع شؤون الأمن والمنافذ في شرطة أبوظبي والعميد محمد حميد بن دلموج الظاهري الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وعدد من ضباط الوزارة.

وضم الوفد المرافق للوزير الهولندي هانيك إيكيلمانز قائد الشرطة الهولندية وديك شوف الأمين العام لوزارة العدل والأمن وسعادة الويسيس سوهانس ادريانس أمبرختس سفير مملكة هولندا لدى الدولة وليزيت هيرز رئيسة قسم التعاون الدولي بالشرطة الهولندية وهندريكس جوزيف ضابط ارتباط الشرطة الهولندية في الإمارات.

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