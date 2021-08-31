رئيس الدولة يمنح سفيري مالي وإسبانيا وسام الاستقلال من الطبقة الأولى

المصدر: أبوظبي - وام

منح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بوكاري سيديبي سفير جمهورية مالي لدى الدولة، وسام الاستقلال من الطبقة الأولى بمناسبة انتهاء مهام عمله لدى الدولة. وقلّد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير دولة، السفير سيديبي الوسام خلال استقباله أمس في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي. وثمّن معاليه- خلال اللقاء - تطور العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مالي في شتى المجالات.

ووجه معاليه الشكر لبوكاري سيديبي على جهوده في تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين خلال فترة عمله بالدولة.

من جهة أخرى، منح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ألفاريز بارثي د. أنطونيو، سفير المملكة الإسبانية لدى الدولة، وسام الاستقلال من الطبقة الأولى، بمناسبة انتهاء مهام عمله لدى الدولة. وقلّدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، السفير بارثي الوسام خلال استقباله أمس في موقع «إكسبو 2020 دبي». وثمّنت معاليها - خلال اللقاء - تطور العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة الإسبانية في شتى المجالات. وشكرت معاليها السفير على جهوده في تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين خلال فترة عمله بالدولة.

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