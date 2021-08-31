34.328 جرعة لقاح «كوفيد 19» خلال 24 ساعة

المصدر: أبوظبي- وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن تقديم 34,328 جرعة من لقاح «كوفيد 19»، خلال 24 ساعة، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس، 18,111,163 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 183.12 جرعة لكل 100 شخص.

ويأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد 19»، وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات، والسيطرة على فيروس «كوفيد 19». كما أعلنت الوزارة عن إجراء 321,470 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ 24 الماضية، على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

تقصٍ

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة، وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة، في الكشف عن 993 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 717,374 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالة مصابة، نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة، 2,039 حالة. وأعلنت الوزارة عن شفاء 1,501 حالة جديدة لمصابين بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى.

وبذلك، يكون مجموع حالات الشفاء 703,603 حالات. من جهة اخرى أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن تخفيض وتوحيد سعر الفحص المخبري (PCR) في جميع المنشآت الطبية على مستوى الدولة، ليصبح سعره 50 درهماً مع إلزام جميع المراكز والمختبرات الصحية بإظهار نتائج الفحوصات خلال 24 ساعة من إجراء الفحص. يأتي ذلك بهدف تخفيف تكاليف الفحوصات على المجتمع.

وضمان استمرارية دورية الفحوصات من الأفراد، على أن يتم تفعيل هذا القرار اعتباراً من اليوم. كما أكدت الوزارة أنها ستراقب التزام المنشآت الصحية بهذا القرار، كما ستعمل مع جميع الجهات الصحية المختصة للتأكد من أن جميع خدمات الفحص تقدم وفقاً للضوابط المحددة.

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