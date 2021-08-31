«الأوقاف» تتعاون مع «إسلامية الشارقة»

المصدر: أبوظبي - البيان

وقّعت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ودائرة الشؤون الإسلامية في إمارة الشارقة، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والتواصل والتنسيق، لتحقيق الرؤى والأهداف المشتركة، بأسس عصرية، مواكبة لروح التطور الذي تشهده الدولة، في ظل التوجهات السامية لقيادتنا الرشيدة، ودعمها لنشر الثقافة الإسلامية الصحيحة.

جرى توقيع الاتفاقية، من خلال تقنية الاتصال المرئي، حيث وقّع عن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، الدكتور محمد مطر سالم الكعبي رئيس الهيئة، ووقّع عن دائرة الشؤون الإسلامية، عبد الله خليفة بن يعروف السبوسي رئيس الدائرة، وبحضور عدد من المسؤولين لدى الجانبين. وأكد الدكتور محمد مطر سالم الكعبي، حرص الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، على مد جسور التعاون مع كل المؤسسات.

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