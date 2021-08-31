338 ألف زائر للموقع الإلكتروني لـ«إسلامية دبي» خلال الربع الثاني

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت إدارة تقنية المعلومات بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، أن خدمات الموقع الإلكتروني للدائرة شهدت ارتفاعاً بنسبة 58% خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، حيث استقبل الموقع ما يفوق 338 ألف زائر خلال الفترة، في حين استقبل الموقع ما يزيد على 143 ألف زائر خلال الفترة عينها من العام الماضي، إذ تشتمل الخدمات على مواقيت الصلاة، البحث عن مسجد، فتاوى الإنترنت، استشارات أسرية، خطبة الجمعة، طلب تحديد القبلة.

وفي هذا السياق، أكد ناصر خميس مبارك، مدير إدارة تقنية المعلومات، أن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي تعمل بشكل متواصل على توفير الخدمات التقنية التي من شأنها أن تعزز من الأداء المؤسسي، من خلال استغلال الأنظمة الإلكترونية والرقمية بهدف تطوير خدماتها في بناء التوجهات المستقبلية الرقمية والإلكترونية التزاما بتوجيهات قيادتنا الرشيدة.

وأضاف مبارك أن ارتفاع نسبة زوار الموقع الإلكتروني الملحوظة خلال الربع الثاني مقارنة بالعام الماضي، تعد قفزة نوعية من شأنها أن ترفع من مؤشر سعادة المتعاملين من خلال تعزيز حضور الدائرة الإلكتروني، وتفعيل الخدمات عبر القنوات الذكية والرقمية تماشياً مع توجهات القيادة الحكيمة.

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