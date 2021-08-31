«الخارجية» تقيم حفل وداع لسفيري مالي وإسبانيا

المصدر: (أبوظبي - وام)

أقامت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أمس، في فندق قصر الإمارات، حفل وداع لبوكاري سيديبي سفير جمهورية مالي لدى الدولة، وألفاريز بارثي د. أنطونيو سفير المملكة الإسبانية لدى الدولة، بمناسبة انتهاء فترة عملهما كسفيرين لبلديهما لدى الدولة.

وفي بداية الحفل، ألقت علياء محمد المحرزي، الوكيل المساعد لشؤون المراسم في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، كلمة أثنت خلالها على الجهود المتميزة التي بذلها السفيران لتوطيد علاقة بلديهما بدولة الإمارات العربية المتحدة، متمنية لهما التوفيق في مهامهما المستقبلية.

كما نقلت شكر وتقدير سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، للسفيرين، متمنياً لهما التوفيق في مهام عملهما المستقبلية.

وتقدم السفيران بالشكر الجزيل للمسؤولين في الدولة وبالسياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، كما نوه السفيران بأهم الإنجازات التي تم تحقيقها بين بلديهما والإمارات.

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