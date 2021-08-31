«حماية للمرأة والطفل» في عجمان تقدم الدعم لـ700 حــالـة خــلال 5 أعوام

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

استقبلت مؤسسة حماية للمرأة والطفل في عجمان خلال 5 أعوام 700 حالة إنسانية بحاجة إلى الدعم والمساندة، لتعرضهم للعنف الأسري، كما افتتحت المؤسسة مركزين للإيواء في عجمان لتقديم العون والمساعدة للنساء والأطفال الذين يحتاجون للرعاية الاجتماعية. ونظمت المؤسسة حفلاً خيرياً تزامناً مع يوم المرأة الإماراتية، بحضور ورعاية الشيخة عزة بنت راشد النعيمي، مدير عام المؤسسة، والشيخ سلطان بن راشد النعيمي، ولفيف من سيدات المجتمع وشركاء المؤسسة، وتم خلال الحفل تكريم الشركاء والداعمين لخطط وبرامج المؤسسة.

وألقت الدكتورة موزة غباش، كلمة نيابة عن الشيخة عزة بنت راشد النعيمي، المدير العام لمؤسسة حماية للمرأة والطفل، أكدت فيها أن انطلاقة المؤسسة جاءت بمباركة من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، الذي أكد على تمكين المرأة وإعطائها المكانة التي تستحقها في المجتمع وصون حقوقها. وتم خلال الحفل عرض فيلم تسجيلي استعرض إنجازات المؤسسة خلال الـ5 سنوات الماضية وجهودها في رفع الوعي والتثقيف بحقوق المرأة والطفل.

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